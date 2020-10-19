Kahramanmaraş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Türkoğlu ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çağlayancerit ilçesinde, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, muhtarları temsilen Fatih Mahalle Muhtarı Hasan Gökburun tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun'un davetlisi olarak bir çay bahçesine geçen muhtarlar Başkan Sarıaltun ile bir süre sohbet etti.

Sarıaltun, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devletin seçilmiş en uç kısmındaki demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir statü içerisinde hizmet ettiğini söyledi.

Belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlıklarımız aynı zamanda halkın sesi olduğunu ifade eden Sarıaltun, "Çağlayancerit Belediyesi, olarak muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Türkoğlu ilçesinde de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Türkoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güngör, Millet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanı Osman Okumuş'un davetlisi olarak Millet Kıraathanesine geçen muhtarlar, burada bölgelerine yapılan ve yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.