Kahramanmaraş'ta erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konusunda il eylem planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun güçlendirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili farkındalığın artırılması hedeflerine vurgu yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kurum olarak kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evlilik konularının önlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kahramanmaraş Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'nda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin en üst noktaya çıkarılması amacıyla, şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel gibi risk artırıcı faktörlere karşı çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Kaya, "2022 - 2024 yıllarını kapsayan 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler Mücadele İl Eylem Planı' bugün tanıtımı yapılarak yürürlüğe girdi. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele için kurumsal iletişim kanallarımızı güçlendirmek, bu mücadeleye erkeklerin katılımını sağlamak, eğitimin tüm kademelerine bu anlayışı yerleştirmek her en büyük hedeflerimiz arasındadır. Geleneklerimiz ve göreneklerimiz bizlere daima sevgi, saygı, sabır, hoşgörü öğütlemiş ve öğretmiştir. Toplumumuz bu değerlerini kaybetmemelidir." dedi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun ile İl Nüfus Müdürü Sevgül Zengin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun eşi Nurdan Cebeloğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı'nın eşi Ebru Yazıcı, Kadın Koopertifi Başkanı Kibar Özdemir, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Neşe Yıldızhan, Büyükşehir Belediyesi adına Ayşe Taşkıran, Garnizon Komutanı eşi Nurten Terzioğlu ve diğer STK temsilcileri katıldı.