Kahramanmaraş'ta erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele toplantısı yapıldı

29.06.2022 17:17
Kahramanmaraş'ta erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konusunda il eylem planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konusunda il eylem planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun güçlendirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili farkındalığın artırılması hedeflerine vurgu yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kurum olarak kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evlilik konularının önlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kahramanmaraş Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'nda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin en üst noktaya çıkarılması amacıyla, şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel gibi risk artırıcı faktörlere karşı çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Kaya, "2022 - 2024 yıllarını kapsayan 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler Mücadele İl Eylem Planı' bugün tanıtımı yapılarak yürürlüğe girdi. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele için kurumsal iletişim kanallarımızı güçlendirmek, bu mücadeleye erkeklerin katılımını sağlamak, eğitimin tüm kademelerine bu anlayışı yerleştirmek her en büyük hedeflerimiz arasındadır. Geleneklerimiz ve göreneklerimiz bizlere daima sevgi, saygı, sabır, hoşgörü öğütlemiş ve öğretmiştir. Toplumumuz bu değerlerini kaybetmemelidir." dedi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun ile İl Nüfus Müdürü Sevgül Zengin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun eşi Nurdan Cebeloğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı'nın eşi Ebru Yazıcı, Kadın Koopertifi Başkanı Kibar Özdemir, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Neşe Yıldızhan, Büyükşehir Belediyesi adına Ayşe Taşkıran, Garnizon Komutanı eşi Nurten Terzioğlu ve diğer STK temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta koruyucu ailelerin eğitimine yönelik protokol imzalandı Kahramanmaraş'ta koruyucu ailelerin eğitimine yönelik protokol imzalandı Elbistan'da 500 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi Elbistan'da 500 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Mutlu Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:24:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement