Kahramanmaraş'ta "erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı" toplantısı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı" toplantısı

30.03.2022 16:57
Kahramanmaraş'ta "erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı" toplantısı

Kahramanmaraş'ta "erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele il eylem planı" toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta "erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele il eylem planı" toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonundaki toplantıya başkanlık yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, erken yaşta evlilikler nedeniyle çocukların sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Bu tür evliliklerin mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız kendi seçimlerini yapabilecek güce sahip olmalı, kiminle ve ne zaman evleneceklerine karar verecek bir yaşta olmalarıdır. Ne yazık ki birçok ülke gibi bizim ülkemizde de, erken yaşta evlilikler nedeniyle çocuklarımızın sosyal, fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor, sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri zorlaşıyor. Bizler de paydaş kurum ve kuruluşlarımızla çocuklarımızın korunması için toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza karşı her türlü istismarın önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık yaratma çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda TÜİK verilerinde Kahramanmaraş'ın ilk 11'de yer aldığını belirti.

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Necip Fazıl Kısakürek, Ömer Faruk Coşkun, Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı' toplantısı - Son Dakika


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