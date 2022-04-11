Kahramanmaraş'ta gazi aileleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta gazi aileleri iftarda buluştu

11.04.2022 22:20
Kahramanmaraş'ta gazi aileleri iftarda buluştu

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince kentteki gazi ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince kentteki gazi ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi.

Onikişubat ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar yaptı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, gazetecilere, şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Her zaman gazi ve ailelerinin yanında olacaklarını ifade eden Coşkun, "Vatanımızın müdafaasında gazilerimiz, şehitlerimiz canlarını ortaya koymuş kişilerdir. Dolayısıyla onlar bizlere emanettir. Bundan sonraki süreçte de hem şehit hem de gazi ailelerimizle bir arada olmaya özen göstereceğiz, gayret edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise salgın nedeniyle ramazan aylarını kısıtlı şekilde geçirdiklerini belirtti.

Kısıtlamaların kalkmasıyla iftarların kalabalık şekilde yapıldığına işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Bunun içinde rabbimize binlerce şükür ediyoruz. Bugün gazi ve aileleriyle beraberiz. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün gazilerimizden de 'Allah razı olsun' diyoruz. Çünkü bugün huzur içerisinde gerek iftarımızı gerekse bu topraklarda yaşıyorsak onlara gerçekten sonsuz teşekkür ediyoruz. Onların hiç bir zaman hakkını ödeyemeyiz."

Kahramanmaraş Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek ise salgın nedeniyle 2 yıldır gazi ve yakınlarıyla buluşamadıklarını fakat kısıtlamaların kalkmasıyla iftardan buluştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile kurum amirleri katıldı.

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Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta gazi aileleri iftarda buluştu - Son Dakika


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