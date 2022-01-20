Üye Girişi
KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

20.01.2022 17:37

Kahramanmaraş'ta dün etkili olan kar yağışı, kent merkezi ile Türkoğlu ilçesindeki seralarda zarara sebep oldu.

Kahramanmaraş'ta dün etkili olan kar yağışı, kent merkezi ile Türkoğlu ilçesindeki seralarda zarara sebep oldu.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, kent genelinde yaklaşık 10 bin dönüm alanda örtü altı üretim yapıldığını söyledi.

Beklenenin üzerinde kar yağdığını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizden aldığımız bilgiye göre, tahmini olarak 5 bin dönüm alan kar altında kaldı. Yıkılan seraların altında kalan ürünlerin neredeyse tamamı zarar gördü. 5 bin dönümündeki ürünü ve işçiliği saymazsak 5 milyon lira civarında çiftçimizin sıkıntısı var. Çiftçilerimize bir an önce bakanlığımız ve yetkililerden gerekli desteği bekliyoruz. Yetkililerden çiftçilerimizin yaşadığı afet karşısında yardımcı olmalarını istiyoruz."

Çetinkaya, zararın çiftçiler tarafından karşılanamayacak boyutta olduğunu sözlerine ekledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da kar yağışı sonrası seralarda incelemede bulunmak üzere kırsal Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ne geldi.

Okumuş, kar yağışının başladığı ilk günden bu yana seraların zarar görmemesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, ekiplerin gece gündüz demeden sahada çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Osman Okumuş, şunları kaydetti:

"Kadıoğluçiftliği Mahallesi en çalışkan mahallelerimizden birisi. Her zaman övündüğümüz Mersin ve Antalya gibi Türkoğlu'nda 1200 dönüm civarındaki serası olan bir yer burası. Yaklaşık 1000 dönümü zarar görmüştür. 25 yıllık emekleri bu afetle zayi oldu. Belediyemiz, kaymakamlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin zararını gidermek için elimizden geleni yapacağız."

Çiftçilerden Yiğit Çetin de yaşanan olayın doğal bir afet olduğunu bu nedenle devletten destek beklediklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

YORUMLAR
500

Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş, Ziraat Odası, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü - Son Dakika


Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi         
18:44
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış         
18:42
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
18:43 Eşini öldüren sanık, mahkemede kayınvalidesine "Kader" dedi
18:42 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış
18:41 Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!
18:41 Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:11 Hemşire Ömür Erez'in vurulduğu anlar kamerada!
17:50 Son Dakika: Bakan Koca'dan Kartal'da öldürülen hemşireyle ilgili açıklama: İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek
17:39 Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak
17:26 AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi!
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 19:00:07. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement