"Nuri Pakdil, Filistin ve Kahramanmaraş" söyleşisi düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından " Nuri Pakdil, Filistin ve Kahramanmaraş" söyleşisi düzenlendi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) ziyaret etti.

Burada KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile YEE Başkanı Ateş arasında üniversitenin tanıtılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokol imza töreninin ardından Ateş, Eren ve Kayalar, " Türkiye'nin Uluslararası İnsani ve Kültürel İlişkileri" konulu panelde konuşma yaptı.

"Nuri Pakdil, Filistin ve Kahramanmaraş" söyleşisi

Panelin ardından ise Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindekiler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Kalesi'nde düzenlenen "Nuri Pakdil, Filistin ve Kahramanmaraş" adlı söyleşiye katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada yaptığı konuşmada, Filistin'i en iyi Türk edebiyatının "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'in ve Kahramanmaraşlıların anlayacağını belirterek, Pakdil anısına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Söyleşide daha sonra Nuri Pakdil'i tanıyanlar anılarını anlattı. Etkinlik kapsamında katılımcılar TİKA Filistin Sergisi'ni de gezdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, söyleşinin ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda kurumun temsilcileriyle birlikte kentte gün boyu çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın çok zengin kültüre sahip bir kent olduğunu aktaran Çam, gün boyunca çok faydalı iş birliklerine imza attıklarını sözlerine ekledi.