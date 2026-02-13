Kahramanmaraş\'ta Sel Felaketi: Tarım Arazileri ve İşyerleri Sular Altında

Kahramanmaraş'ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, tarım alanlarında ve yazlık işletmelerde büyük zarara yol açtı.

Şiddetli yağmur nedeniyle su yataklarının taşması sonucu çok sayıda tarım arazisi, meyve bahçeleri ve yazlık işletmeler sular altında kaldı.

İl merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Onikişubat ilçesine bağlı Tekir ve Fırnız mahallelerindeki tarım arazileri, yoğun yağışın ardından meydana gelen taşkın nedeniyle zarar gördü. Sel suları, onlarca dekar ekili alan, meyve bahçelerini ve yazlık işlemeler etkiledi.

Ürünlerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü ifade eden çiftçiler ve işletme sahipleri, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması ve gerekli önlemlerin alınması talep ediliyor.

Muhammet ÖZER