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Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta suç örgütü operasyonu: 13 tutuklamaKAHRAMANMARAŞ'ta yaralama, gasp gibi 32 ayrı olayı gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne 3 ilde polis tarafından yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş'ta suç örgütü operasyonu: 13 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta yaralama, gasp gibi 32 ayrı olayı gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne 3 ilde polis tarafından yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun bizzat yönettiği operasyonda çok sayıda silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden aralarında örgüt lideri Mehmet K.'nın da olduğu 13 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen araç ve iş yeri kurşunlama ile yaralama olaylarını inceleyen polis, birbirinden bağımsız gibi görünen olayların bağlantılı olduğunu fark etti. Yapılan detaylı incelemede ise olayların arkasında bir suç örgütü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatıyla örgüt lideri, üyeleri, karıştıkları suçların tek tek tespit edilmesi için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü geniş çaplı araştırma başlatıldı.

300 POLİSLE OPERASYON DÜZENLENDİOlayların meydana geldiği yerlerdeki KGSY ve işyerlerinin güvenlik kameralarının kaydettiği yüzlerce saatlik görüntüyü inceleyen, mağdurları ve görgü tanıklarını dinleyen polis, suç örgütünü Mehmet K.'nın yönettiğini tespit edip, Mehmet K. ile üyelerini takibe aldı. Dronların da kullanıldığı 5 aylık takip sonunda gerekli delillerin toplanmasının ardından Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir'de 300 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİİl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun bizzat yönettiği, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet K.'nın da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 1'i uzun namlulu suikast silahı olmak üzere 14 silah, çok sayıda mermi ile uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu gece saatlerinde bitti. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, aralarında Mehmet K.'nın da olduğu 13 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.32 OLAY GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Haksız çıkar sağlamak amacıyla organize suç örgütü kurmak, Üye olmak, tehdit, nitelikli yağma, silahla ve bıçakla yaralama, uyuşturucu madde ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlardan tutuklanan şüphelilerin 32 ayrı olaya karıştığı belirtildi. Ayrıca bir iş insanından 15 milyon lira isteyen örgütün parayı alamayınca iş insanını 500 bin lira, ev ve araba vaadiyle tuttukları tetikçiye yaralattıkları kaydedildi.

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kahramanmaraş, Mehmet K, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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