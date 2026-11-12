Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı - Son Dakika
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Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı

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Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı
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4 yorum

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da düzenlenen ve 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Valiliği kararını verdi. Aralarında eski il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. 4 kamu görevlisi hakkında ise “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma yolu açıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, okul saldırısında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkındaki incelemeyi sonuçlandırdı. Karara göre 11 kişi soruşturma kapsamının dışında kalırken, 4 kişi hakkında adli sürecin önü açıldı.

ESKİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE İZİN ÇIKMADI

Valilik, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıya ilişkin sorumlulukları olduğu iddiasıyla haklarında inceleme yürütülen kamu görevlilerinden 11'i için soruşturma izni vermedi. Bu isimler arasında eski il ve ilçe milli eğitim müdürleri de yer alıyor. Söz konusu kişiler için idari izin sürecinin kapandığı belirtildi.

4 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA YOLU AÇILDI

Eski okul müdürleri, rehber öğretmen ve müdür yardımcısından oluşan 4 kişi hakkında ise “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma izni verildi. Kararın ilgili savcılığa tebliğ edildiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı tevdi ve ön inceleme raporlarında öğrenci güvenliği, tahliye süreci, bildirim yükümlülükleri ve rehberlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yer aldığı ifade edildi.

KAYMAKAMLIK DA SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ

Onikişubat Kaymakamlığı da geçen ay okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında soruşturma izni vermişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 eğitimci hakkında “terk”, “suçu bildirmeme” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Kaymakamlığın kararında, müdür C.K. ile yardımcısı F.B.’nin silah seslerini duyduktan sonra saldırının yaşandığı kata yöneldiği belirtildi. İkilinin saldırıyı görmeleri üzerine okul binasını terk ettiklerinin kamera kayıtlarına yansıdığı ve bu durumu ifadelerinde doğruladıkları aktarıldı. Öğretmen A.T.’nin de saldırıyı fark ettikten sonra sınıftaki öğrencilere herhangi bir uyarıda bulunmadan zemin kata koştuğu ileri sürüldü.

REHBER ÖĞRETMENE “BİLDİRİM” SUÇLAMASI

Kararda rehber öğretmen E.İ.’nin, saldırgan öğrencinin şiddet eğilimi taşıdığına ilişkin bilgiyi saldırıdan yaklaşık 2 ay önce öğrencilerden aldığı halde gerekli bildirimi yapmadığı öne sürüldü. Öğrenciye 29 kez rehberlik hizmeti verildiği belirtilen kararda, E.İ.’nin davranışlarının yaşanan ölüm ve yaralanmalarla illiyet bağı taşıyıp taşımadığının adli makamlarca araştırılması gerektiği kaydedildi.

AİLE AVUKATI TANIKLIĞA İTİRAZ ETMİŞTİ

Saldırıya ilişkin davanın 4 Eylül’de Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında rehber öğretmen E.İ. tanık olarak dinlenmişti. Aile avukatlarından Furkan Mehmet Cinkara, hakkında şüphe bulunan bir kişinin tanık sıfatıyla dinlenemeyeceğini savunarak suç duyurusunda bulunulmasını talep etmişti. Cinkara, okulda yangın merdiveni ve ikincil kaçış yolu bulunmadığını öne sürerek ayrı bir suç duyurusunda da bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan 2026'da saat 13.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki suça sürüklenen çocuk İ.A.M.’nin, emniyet mensubu babasına ait 5 tabanca ve 7 şarjörle okula girdiği belirlenmişti.

Saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Saldırganın babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olayla ilgili yayın yasağı getirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı ise idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’u görevden almıştı.

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim MüdürlüğüKahramanmaraşOnikişubatValilikKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Abi çok normal. Sen bir müdürsün diyelim. Okulda silahlı üzücü bir saldırı oldu. Kaçtın canını kurtardın. Bu bir suç değil ki bence zaten. Hayatta kalma refleksiyle insan kaçabilir. Normal. Ama acılı ailelerin hepsine başsağlığı diliyorum buradan sabır güç diliyorum. 0 1
    Gökhan Melike Şavkılı Gökhan Melike Şavkılı:
    Mevzu o değil kardeşim. mevzu bu çocuğun psikolojisi bozuk okula gelmemesi lazım diyen rehber öğretmenini dinlemeyip babası emniyet mensubu diye ört pas edilmesi 2 0
  • halil can halil can:
    şaka misiniz ya ? 1 0 Yanıtla
    Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Ne saka mısın yaa ne bekliyordun Ben okul müdürüyüm ya da ilce.emniyet müdürüyüm ogrencilerden biri babasinin silahini alip sabah 5 kisiyi öldürdü diyelim ben neden cinayetten tutuklanacam onu söylermisin o ilcede 25 bin ev var nereden bilebilirim ben ki önlem alayim zaten gorevden almislar beni ancak bunu yapabilirler beni cinayetten tutuklayamazlar cahil olmayin 1 1
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