Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı

Kahramanmaraş Valiliği, okul saldırısında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkındaki incelemeyi sonuçlandırdı. Karara göre 11 kişi soruşturma kapsamının dışında kalırken, 4 kişi hakkında adli sürecin önü açıldı.

ESKİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE İZİN ÇIKMADI

Valilik, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıya ilişkin sorumlulukları olduğu iddiasıyla haklarında inceleme yürütülen kamu görevlilerinden 11'i için soruşturma izni vermedi. Bu isimler arasında eski il ve ilçe milli eğitim müdürleri de yer alıyor. Söz konusu kişiler için idari izin sürecinin kapandığı belirtildi.

4 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA YOLU AÇILDI

Eski okul müdürleri, rehber öğretmen ve müdür yardımcısından oluşan 4 kişi hakkında ise “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma izni verildi. Kararın ilgili savcılığa tebliğ edildiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı tevdi ve ön inceleme raporlarında öğrenci güvenliği, tahliye süreci, bildirim yükümlülükleri ve rehberlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yer aldığı ifade edildi.

KAYMAKAMLIK DA SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ

Onikişubat Kaymakamlığı da geçen ay okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında soruşturma izni vermişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 eğitimci hakkında “terk”, “suçu bildirmeme” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Kaymakamlığın kararında, müdür C.K. ile yardımcısı F.B.’nin silah seslerini duyduktan sonra saldırının yaşandığı kata yöneldiği belirtildi. İkilinin saldırıyı görmeleri üzerine okul binasını terk ettiklerinin kamera kayıtlarına yansıdığı ve bu durumu ifadelerinde doğruladıkları aktarıldı. Öğretmen A.T.’nin de saldırıyı fark ettikten sonra sınıftaki öğrencilere herhangi bir uyarıda bulunmadan zemin kata koştuğu ileri sürüldü.

REHBER ÖĞRETMENE “BİLDİRİM” SUÇLAMASI

Kararda rehber öğretmen E.İ.’nin, saldırgan öğrencinin şiddet eğilimi taşıdığına ilişkin bilgiyi saldırıdan yaklaşık 2 ay önce öğrencilerden aldığı halde gerekli bildirimi yapmadığı öne sürüldü. Öğrenciye 29 kez rehberlik hizmeti verildiği belirtilen kararda, E.İ.’nin davranışlarının yaşanan ölüm ve yaralanmalarla illiyet bağı taşıyıp taşımadığının adli makamlarca araştırılması gerektiği kaydedildi.

AİLE AVUKATI TANIKLIĞA İTİRAZ ETMİŞTİ

Saldırıya ilişkin davanın 4 Eylül’de Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında rehber öğretmen E.İ. tanık olarak dinlenmişti. Aile avukatlarından Furkan Mehmet Cinkara, hakkında şüphe bulunan bir kişinin tanık sıfatıyla dinlenemeyeceğini savunarak suç duyurusunda bulunulmasını talep etmişti. Cinkara, okulda yangın merdiveni ve ikincil kaçış yolu bulunmadığını öne sürerek ayrı bir suç duyurusunda da bulunmuştu.