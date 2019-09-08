Son Dakika Haberleri: Kahta'da yaz spor okulları sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Kahta'da yaz spor okulları sona erdi

6 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bin 400 çocuğun 3 ay boyunca basketbol, voleybol, atletizm, karate, badminton, futbol, jimnastik, judo ve teakwondo branşlarında eğitim aldığı yaz spor okulları sona erdi.

Kahta'da yaz spor okulları sona erdi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bin 400 çocuğun 3 ay boyunca basketbol, voleybol, atletizm, karate, badminton, futbol, jimnastik, judo ve teakwondo branşlarında eğitim aldığı yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor okulları sona erdi.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, sporun önemine dikkat çekerek çocukların yaz okulunda yeni beceriler kazandığını söyledi.


Müdür Mustafa Çiçek, "Çocuklarımızın yeni becerilerini kazandığı bir sezonun sonundayız. Yaz spor okullarımızın kapanış etkinliklerinin içerisindeyiz. Yaklaşık bin 400 çocuğumuz, 11 eğitmenimiz tarafından 3 ay boyunca eğitilerek kabiliyetlerine göre çeşitli spor dallarında hem becerilerini arttırdılar, hem eğlendiler, hem de yeni arkadaşlık ilişkileri kurmaya gayret ettiler. Çocuklarımız dolu dolu başarılı bir sezon geçirdiler. Bunun yanında çocuklarımızın farklı alanlarda bir takım eğitimler vermeye gayret ettik. Bu sezonda en az sporcular kadar ailelerinde spora ilgi alaka göstermeleri bizi ziyadesiyle memnun etti. Spor camiası olarak hep birlikte günden güne büyük bir aile oluyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek
Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı! Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahta'da yaz spor okulları sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]