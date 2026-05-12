Kahvenin Michelin’inde Bir Türk Jüri: Yunus Çakmak”

12.05.2026 09:42
Dünyanın en prestijli kahve platformlarından biri olarak kabul edilen “The Best 100 Coffee Shops” organizasyonu, bu yıl jüri kadrosunda Türkiye’den önemli bir isme yer verdi: Yunus Çakmak.

SCA AST, Q Grader ve Q Instructor unvanlarına sahip olan Çakmak, organizasyonda jüri üyeliğine seçilen tek Türk profesyonel olarak uluslararası kahve dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Kahve sektörünün adeta “Michelin Rehberi” olarak gösterilen bu platformda jüri olmak; yalnızca teknik bilgi değil, yıllara yayılan deneyim, duyusal uzmanlık, saha hakimiyeti ve küresel saygınlık gerektiriyor.

DÜNYAYI GEZEN BİR KAHVE ELÇİSİ

Yunus Çakmak, sadece eğitim salonlarında değil; dünyanın farklı coğrafyalarında kahvenin doğduğu topraklarda da aktif çalışmalar yürüten bir isim. Bugüne kadar birçok ülkede eğitimler veren, seminerler düzenleyen ve kahve profesyonelleri yetiştiren Çakmak; aynı zamanda kahve tarlalarında üreticiler ve çiftçilerle birebir çalışan sayılı uzmanlardan biri olarak öne çıkıyor. Kahvenin yalnızca fincanda başlayan bir hikâye olmadığını vurgulayan Çakmak, üretimin en temel noktasından servis aşamasına kadar sürecin tamamını yerinde deneyimleyen bir profesyonel kimliği taşıyor. Latin Amerika’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar farklı bölgelerde kahve çiftliklerini ziyaret eden Çakmak; kalite geliştirme, hasat süreçleri, fermantasyon teknikleri ve duyusal analiz konularında üreticilerle ortak çalışmalar yürütüyor.

“BU BAŞARI TÜRKİYE KAHVE SEKTÖRÜ İÇİN DE ÇOK DEĞERLİ”

Uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Yunus Çakmak, şu ifadeleri kullanıyor:

“The Best 100 Coffee Shops gibi global ölçekte etkili bir platformda jüri olarak yer almak benim için büyük bir onur. Ancak bundan daha önemlisi, Türkiye’den bir kahve profesyonelinin dünya kahve otoriteleri arasında yer alması. Bu durum, ülkemizin kahve alanındaki gelişiminin artık uluslararası düzeyde kabul gördüğünü gösteriyor.”

KAHVEYİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT OLARAK GÖRÜYOR

Q Grader ve Q Instructor kimliğiyle kahveyi yalnızca bir içecek olarak değil; tarım, bilim, kültür ve duyusal sanatın birleşimi olarak değerlendiren Çakmak, sektörde disiplinli yaklaşımı ve yüksek standart anlayışıyla tanınıyor.

Verdiği eğitimler, uluslararası danışmanlık çalışmaları ve duyusal analiz uzmanlığı sayesinde birçok profesyonelin kariyer yolculuğunda önemli rol oynayan Yunus Çakmak, özellikle nitelikli kahve kültürünün gelişmesi adına yaptığı çalışmalarla sektörün saygı duyduğu isimlerden biri haline geldi.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA UZANAN BİR BAŞARI HİKÂYESİ

The Best 100 Coffee Shops jürisinde yer alması, yalnızca kişisel bir kariyer başarısı değil; aynı zamanda Türkiye’nin global kahve sahnesindeki yükselişinin de güçlü bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

Kahveye olan tutkusu, dünya çapındaki saha deneyimi ve eğitmen kimliğiyle Yunus Çakmak, bugün yalnızca Türkiye’de değil; uluslararası kahve sektöründe de fikirlerine değer verilen isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Türk kahve sektörünü dünya sahnesinde temsil eden Çakmak’ın bu başarısı, genç kahve profesyonelleri için de ilham veren önemli bir örnek olmaya devam ediyor.

