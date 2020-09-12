Kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak yaralanan Gülşah, 2 ay önce evlenmiş - Son Dakika

Kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak yaralanan Gülşah, 2 ay önce evlenmiş

İZMİR'in Buca ilçesinde, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Gülşah Tuna'nın (20) 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak yaralanan Gülşah, 2 ay önce evlenmiş, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Gülşah Tuna'nın (20) 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Tuna'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Kaza, dün sabah 08.30 sıralarında, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, kaldırıma çıkıp, işe gitmek için dolmuş bekleyen Gülşah Tuna'ya çarptı. Otomobilin bir süre sürüklediği Tuna, ağır yaralandı. Otomobil ise bir binanın otopark girişine çarparak, durabildi. Vatandaşların otomobili kaldırarak altından çıkardığı Tuna, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Tuna'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücü, gözaltına alındı.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞBir avukatlık bürosunda çalışan Gülşah Tuna'nın, yaklaşık 2 ay önce Volkan Tuna ile evlendiği, sosyal medya hesabından da eşiyle kendi alyansının fotoğrafını, "Kaderle bağlı iki alyans" notuyla paylaştığı görüldü.Olay yerinde yaşayan Meral Aksarı, gürültüyü duyup balkona çıktığını anlatarak, "Arabanın altından birini çekiyorlardı. Olay yerine gittim. Hepimiz çok üzüldük. Daha sonra duyduk ki 2 aylık evliymiş" dedi.KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkması ve Tuna'ya çarpıp, sürüklemesi yer alıyor.


- İzmir

Otomobil, İzmir, Kaza, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak yaralanan Gülşah, 2 ay önce evlenmiş - Son Dakika

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