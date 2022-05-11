Kale'de anneler için etkinlik yapıldı - Son Dakika
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Kale'de anneler için etkinlik yapıldı

11.05.2022 16:26
Kale'de anneler için etkinlik yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla en lezzetli yemek yarışması yapıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla en lezzetli yemek yarışması yapıldı.

Kale İzollu İlkokulunda Anneler Günü konulu mektup yarışması yapıldı, çeşitli şiirler ve şarkılar söylendi.

Daha sonra en lezzetli yemek yapma yarışması yapıldı. 21 annenin katıldığı yarışlarda sarma kategorisinde Cemile Ertuğrul, tatlı kategorisinde ise Nurten Altunbaş birincilik aldı.

Yarışmaya katılan annelere çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve öğrenciler katıldı.

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Anneler Günü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kale'de anneler için etkinlik yapıldı - Son Dakika


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