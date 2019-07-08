Son Dakika Haberleri: Kaleci Abdülaziz, Osmanlıspor ile sözleşmesini feshetti
Son Dakika Spor Haber

Kaleci Abdülaziz, Osmanlıspor ile sözleşmesini feshetti

1 saat önce

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig ekibi Osmanlıspor'da forma giyen kaleci Abdülaziz Demircan (28), alacaklarına karşılık kulüple 2021 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.

Kaleci Abdülaziz, Osmanlıspor ile sözleşmesini feshetti, System.String[]

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig ekibi Osmanlıspor'da forma giyen kaleci Abdülaziz Demircan (28), alacaklarına karşılık kulüple 2021 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.  
Süper Lig'de Karabükspor, Kayserispor ve Konyaspor'da kaleyi koruyan başarılı eldiven, kısa bir süre de İsveç'te oynadı. Geçen sezon Osmanlıspor'da ligde 10 maçta, kupada ise 1 maçta forma giyen file bekçisi, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Demircan'ın yeni oynayacağı kulüp için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
Sultan Abdülaziz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Premier Lig heyecanı TRT Spor'da Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular: Vedat Muriç'in baş döndürücü maaşı Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle kandırdılar Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:46:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaleci Abdülaziz, Osmanlıspor ile sözleşmesini feshetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]