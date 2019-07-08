Kaleci Abdülaziz, Osmanlıspor ile sözleşmesini feshetti
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig ekibi Osmanlıspor'da forma giyen kaleci Abdülaziz Demircan (28), alacaklarına karşılık kulüple 2021 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1'inci Lig ekibi Osmanlıspor'da forma giyen kaleci Abdülaziz Demircan (28), alacaklarına karşılık kulüple 2021 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.
Süper Lig'de Karabükspor
, Kayserispor
ve Konyaspor
'da kaleyi koruyan başarılı eldiven, kısa bir süre de İsveç
'te oynadı. Geçen sezon Osmanlıspor'da ligde 10 maçta, kupada ise 1 maçta forma giyen file bekçisi, bu maçların 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Demircan'ın yeni oynayacağı kulüp için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
- Ankara
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