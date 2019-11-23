Son Dakika Haberleri: Kaleci Hakan Arıkan'dan klas gol
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Kaleci Hakan Arıkan'dan klas gol

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan antrenmanda attığı klas gol binlerle kişi tarafından beğenildi.

Kaleci Hakan Arıkan'dan klas gol, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan antrenmanda attığı klas gol binlerle kişi tarafından beğenildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda kaleci Hakan Arıkan'ın topuk ile attığı gol damga vurdu. Hakan Arıkan'ın attığı güzel gol, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından alkışlandı. Hakan Arıkan'ın videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un sezon başında kadrosuna kattığı 37 yaşındaki kaleci, 86 kilo ve 1.96 boyunda. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Hakan Arıkan, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
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