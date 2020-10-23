Kalekim'e "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" - Son Dakika

Kalekim'e "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"

23.10.2020 13:03
Kalekim'e

Kalekim'in, sağlık ve güvenliği öncelikleyen çevreci üretim faaliyetleri, resmi kurumlar tarafından tescillenmeye devam ediyor.

Kalekim'in, sağlık ve güvenliği öncelikleyen çevreci üretim faaliyetleri, resmi kurumlar tarafından tescillenmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği uygulamaları başarıyla tamamlayarak "Sıfır Atık Belgesi"ne sahip olan Kalekim, şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan kılavuzdaki tüm kriterleri yerine getirerek, "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, Türkiye'de yapı kimyasalları sektörüne liderlik eden bir şirket olarak, tüm faaliyetlerde, bu misyonun kendilerine yüklediği toplumsal sorumluluk anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kalekim çatısı altında tüketici memnuniyeti odaklı yaptığımız üretimin her kademesinde, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun sağlığı en büyük önceliğimizi oluşturuyor. İnsanlığı tehdit eden küresel salgın döneminde de yine bu anlayışla hareket ettik. Pandemi döneminde ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurumların uyarıları doğrultusunda tedbirlemizi en üst düzeyde aldık. Bugün de bu tedbirlerden taviz vermeden aynı kararlılıkla süreci yürütmeye devam ediyoruz. Sağlık ve güvenliği öncelikleyen çevreci üretim noktasındaki anlayışımızın bugün resmi kurumlarca tescillenmesi bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Son aldığımız belgede bu konuda işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor."

"Uluslararası ticarette 'güvenli üretim uygulamaları' önemli hale geldi"

Karaoğlu, "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"nin uluslararası önemine dikkati çekerek, "Pandemi, iş ve üretim süreçlerinde birçok şeyi değiştirdi. Bunlardan biri de güvenli üretim uygulamaları oldu. İnsanlar artık, sağlıklı ve güvenli ürünlerin yanı sıra bu ürünlerin nasıl bir ortamda ve hangi anlayışla ürettildiklerini de önemsiyor. Dolayısıyla yeni normalle birlikte bu belgeler gerek ulusal gerekse de uluslararası piyasalarda artık çok daha önemli hale gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kalekim gibi ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan bir şirket için ise "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"nin çok daha büyük önem arz ettiğine işaret eden Karaoğlu, "Bu belge aynı zamanda nasıl bir anlayışla ve nasıl bir ortamda üretim yaptığınızı, insan sağlığına ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor. Bu yüzden bu belgeyi önemsiyoruz. Ülkemizin uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için önümüzdeki dönemde bu tip belgelendirmelerin çok daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalekim'e 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' - Son Dakika

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