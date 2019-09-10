Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren zabıta memurunun cenazesi törenle defnedildi
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Kalp krizi geçiren zabıta memurunun cenazesi törenle defnedildi

4 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bodrum Belediyesi Zabıta memurunun cenazesi, toprağa verildi.

Kalp krizi geçiren zabıta memurunun cenazesi törenle defnedildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bodrum Belediyesi Zabıta memurunun cenazesi, toprağa verildi.

Zabıta personeli Ali Demir (39), dün, Emin Anter Bulvarı'nda kullandığı 48 V 7056 plakalı otomobilin içinde aniden fenalaştı. Yanındaki babasına 'Benim gözüm karardı' diyen Demir, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

O sırada yoldan geçen özel ambulanstaki sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Demir, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde 2002'den bu yana çalıştığı belirtilen Demir için Çiftlik Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Demir'in ailesinin yanı sıra, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da olduğu belediye başkan yardımcıları, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, siyasi parti temsilcileri ve mesai arkadaşları katıldı.

Ali Demir'in cenazesi defnedildikten sonra mezarına zabıta üniforması bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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