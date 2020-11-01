Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toprağa verildi.
Polis memuru Soner Kaygısız'ın naaşı, Bursa Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Osmaneli'ne getirildi.
Fatih Camisinde kılınan cenaze namazına polisin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürü Tekin Kayıkçı, Osmaneli Emniyet Müdürlüğü personeli ile vatandaşlar katıldı.
Kaygısız'ın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Osmaneli'nde toprağa verildi - Son Dakika