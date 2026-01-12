Kalplerden Patilere Melodiler Konseri

ZİNDE Yaşam Derneği ile piyano ve şan eğitmeni Efruze Elif Bağcı 'Kalplerden Patilere Melodiler' isimli bir konser düzenledi. Gecede öğrenciler resital verdi. HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik ve şarkıcı Altay'ın da sahne aldığı etkinlikte elde edilen tüm gelir, HAÇİKO ve Zinde Yaşam Derneği iş birliğiyle yürütülen Patili Dostlar Yuvası Projesi'ne aktarılacak.

Zinde Yaşam Derneği ile piyano ve şan eğitmeni Efruze Elif Bağcı, sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren ortak bir projede buluştu. 'Kalplerden Patilere Melodiler' adıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen piyano konserinden elde edilen tüm gelir, HAÇİKO ve Zinde Yaşam Derneği iş birliğiyle yürütülen Patili Dostlar Yuvası Projesi'ne aktarılacak.

Gecede Efruze Elif Bağcı'nın öğrencileri resital verdi. Öğrenciler seslendirdiği şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı. HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik ve şarkıcı Altay'ın sahne performansı ise beğeni topladı.

GEDİK: YAŞAM ÇİFTLİĞİNİN AYNISINI YALOVA'NIN ARMUTLU İLÇESİNDEKİ BARINAKTA DEVAM EDECEĞİZ

HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik, "Bugün HAÇİKO'nun ortak projesine katkı sağlama gecesi. Birbirinden yetenekli piyanist öğrencilerimiz var onlar bir resital verecekler ardından ben ve Altay'da ufak şarkılarla katılacağız. Ben burada hem bir sanatçı hem de HAÇİKO Derneği'nin kurucu başkanı olarak bulunuyorum. HAÇİKO Derneği bu yıl 15'nci yılını kutluyor. 15'nci yılımızda Zinde Derneğiyle bir ortak çalışma yaptık. Bizim 4 yıl önce İstanbul'da bir yaşam çiftliğimiz vardı. Şimdi bu yaşam çiftliğinin aynısını Yalova'nın Armutlu ilçesindeki barınakta devam edeceğiz, amacımız örnek bir yer yapmak. Hayvanların hapsedilmediği, çok iyi bakıldığı, en iyi mamalarla beslendiği, sevildiği, bol bol sahiplenildiği ve oyun alanlarına çıktıkları bir yer olacak. İstanbul'daki yaşam çiftliğimiz böyle, Armutlu'dakini de o hale getirmek için Zinde ile ortaklaşa bir yola çıktık. Bu ilk olmayacak çünkü Zinde Derneği ile çok güzel bir enerji yakaladık, devamı gelecek diye düşünüyorum" dedi.

ALTAY: HAYVANLARIMIZI KORUYABİLMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ

Şarkıcı Altay ise "Güzel organizasyon yapan iki kuruluşun etkinliğindeyiz. Bir tarafta HAÇİKO var bir tarafta Zinde var; Zinde insanların sağlıklı kalabilmeleri adına güzel organizasyonlar yapıyor, HAÇİKO da küçük canlılara, dostlarımıza faydalı olmaya çalışıyor. Umuyorum ki gayet güzel geçecek. Her zaman hayvanlarımızı koruyabilmemiz, onlara iyi bakabilmemiz, özellikle bu soğuk günlerde kapımızın önüne su ve yemek koymamız ve gerekirse kapımızı açıp onları barınabilecekleri yerler sağlayabilmemiz önemli" dedi.

BOZ: TÜM GELİRLER YAPACAĞIMIZ YUVA PROJESİNE BAĞIŞLANACAK

Zinde Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Salih Boz, "Bugün gerçekten güzel bir gün. Burada emek ve gurur var. Burada aynı zamanda güzel bir amaç var. Buradaki genç yetenekler HAÇİKO ile ortak yapacağımız yuva kapsamında bir performans sergileyecekler. Güzel bir iyilik için sahne alıyorlar. Buradaki tüm gelirler yapacağımız yuva projesine bağışlanacak. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu sadece bir katkı değil topluma bir farkındalık" dedi.

SALMAN: ÇOCUKLAR BÜYÜDÜĞÜNDE TEKRAR TOPLUMA YARARLI İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEK

Zinde Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Esra Salman, "Bu projenin başında yer almaktan gurur duyuyorum. Bu proje aslında şöyle gelişti; biz dernek olarak sağlıklı yaşam, patili dostlar ve çevreye faydalı olabilecek bütün projeleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra Efruze Elif Bağcı ile konser düzenleyelim, Efruze hocamızın öğrencileri çalsın, tuşlara dokunsun güzel melodiler çıksın, buradan elde edilen gelir de Zinde ve HAÇİKO iş birliğiyle Armutlu'daki yaptığımız barınağa aktarılsın istedik. Çok mutlu ve gururluyum. Ömür hanım sağ olsun HAÇİKO ile her yaptığımız projede son derece destek olmaya devam ediyor. Bu projede yer alan küçük çocuklar, minik eller her şeyden önemli. Onlar burada patili dostları için çalacaklar. Bu çocuklar büyüdüğünde tekrar topluma yararlı işler yapmaya devam edecekler" diye konuştu.

BAĞCI: BİR İYİLİK HAREKETİ İÇİN BURADAYIZ

Piyano ve şan eğitmeni Efruze Elif Bağcı, "Bugün Zinde ve HAÇİKO için buradayız. Çok güzel bir iyilik hareketi için buradayız. Benim öğrencilerimle birlikte çok güzel bir etkinlik ve konser düzenliyoruz. Bu konserin tüm geliri HAÇİKO ve Zinde Derneğinin Armutlu'daki hayvan barınağına gidecek. O yüzden iyilik için buradayız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.