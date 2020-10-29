Kamil Aydın Erzurum'un sorunlarını anlattı - Son Dakika

Kamil Aydın Erzurum'un sorunlarını anlattı

29.10.2020 14:56
Kamil Aydın Erzurum'un sorunlarını anlattı, System.String[]

Yoğun mesaisine meclis çalışmalarıyla devam eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın vatandaşların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Yoğun mesaisine meclis çalışmalarıyla devam eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın vatandaşların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bir takım ziyaretlerde bulunan ve sorunları yerinde dinleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın TBMM'de Erzurum'u ve Erzurum'un ihtiyaçlarını dile getirdi. Genel kurula hitaben gündem dışı konuşan ve Erzurum için atılması gerekilen adımları kürsüde dile getiren Prof. Dr. Kamil Aydın 5 konuyu meclisin takdirine sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın Meclis Kürsüsünden dile getirdiği ve Erzurum başlığıyla ele aldığı konular ise şu şekilde;

"Milletin vekilleri olarak iki yönlü bir sorumluluğumuz söz konusu. Birincisi ülkemizin ali menfaatlerini gerektiren bir takım meselelere ışık tutup, gündeme getirip çözüm önerileri sunmak; diğer sorumluluğumuz ise mensubu olduğumuz, seçildiğimiz bölgenin milletvekili olarak bölgenin birtakım sıkıntılarını yine burada milletin kürsüsünden ifade edip birtakım çözüm önerilerini talep etmek ve çözüm üretmeye çalışmaktır.

İşte bu siyasi ve ahlaki sorumluluğumuzun gereği olarak ben de doğup büyüdüğüm yaşadığım ve birçok sıkıntısını bizatihi tanıklık ettiğim Dadaşlar diyarı Erzurum'un bir takım sıkıntılarını ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. Yiğit, mert, ilkeli ve vefalı duruşun anlam bulduğu dadaşlığın tavır ve davranışlarına yansıtan Erzurumlular, bugüne kadar Erzurum'a yapılan her türlü yatırımın katkının farkında ve bu anlamda da gerekli teşekkürlerini şükranlarını sunmaktan hiçbir zaman imtina etmemektedir. Bu gerçekliğin de nezih ve açık ifadesi Sandıklara yansımıştır.

"Sanayi teşvikleri kalıcı olsun"

Bu bağlamda altı bölge teşvikleri kapsamında ilk defa anlamlı yerli sanayi yatırımlarıyla ilimiz karşılaşmıştır. Coğrafi ve iklim koşullarının imkansızlığını imkana çeviren bu kararlardan dolayı başta Cumhurbaşkanlığı makamı ve daha sonra özellikle Sanayi Bakanlığına ve emeği geçen herkese Erzurum adına şükranlarımızı sunuyor ve bu yatırımın kalıcı hale getirilmesi konusunda gereğini arz ediyoruz. Erzurum olarak biz turuncu bölgede kalmak ve teşviklerin sürdürülmesi en büyük arzunuz olduğunu ifade etmek isteriz.

"Tünel ve geçitler bitirilsin"

Öte yandan güney kuzey hattının merkezi olan şehrimizin bölgeler ile bağlantısını sağlayacak olan Ovit, dallıkavak, pirinkayalar ve Tekman tünelleri ve yol yapımlarının biraz bir an önce hızlandırıp tamamlanması en büyük isteğimizdir.

"Hızlı tren Erzurum'dan geçsin"

Bir beklentimiz ise Sivas'a kadar Sivas'tan da Erzincan'a kadar uzanan yüksek hızlı trenin artık Erzurum ve Kars'a kadar uzanması konusunda programın geliştirilmesi yine yoğun taleplerimiz içindedir.

"Tarım ürünleri alımları hızlandırılmalı"

Türkiye'nin büyük 4 coğrafyası olan Kadim kentimizin olmazsa olmaz diğer öncelikli bir kalemi de tarım ve hayvancılık İklim ve tabiat şartlarına rağmen o bölgede hala geçimini tarım ve hayvancılıktan geçindiren çiftçilerimiz var.

Bu anlamda çok çeşitli bir ürün üretimi söz konusu değil. Buğdayımız çok organik olarak ürettiğimiz birkaç kalemi söz konusu. Çeşitlilik bakımın dar olan bölgemizde buğday, şekerpancarı, patates ve biraz da ayçiçeği üretilebilmekte Ürettiğini vermekte sorunlar yaşayan çiftçilerimize destek olunmasını ve çiftçilerimizin mağdur edilmemesi hususunu gündeminize getirmek ve çözüm beklentimizi yenilemek istiyoruz. Alımların bu anlamda hızlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.

Tarımla ilgilenen vatandaşlarımızın "Söylemez Barajı'nın bitirilmesi ve tarım sahalarına katkı sunması beklentisi de bu bağlamda yoğunluk kazanmış durumda.

Ve doğalgaz

Özellikle üzerinde durmak istediğim diğer önemli bir mesele de; Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2017'ye bir kanun teklifi olarak verdiğimiz, özelde Erzurum'un genelde Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğalgaz indirimine tabi tutulması konusudur. Ülkemizin en soğuk iklimine sahip olan bölgenin desteklenmesi gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Erzurum halkını çok rahatlatacak olan doğalgaz indirimini dikkatinize çekmek istiyorum." - ERZURUM

Kamil Aydın Erzurum'un sorunlarını anlattı

Milletvekili, Kamil Aydın, Erzurum, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kamil Aydın Erzurum'un sorunlarını anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu         
14:54
Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum         
14:38
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı         
12:45
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi         
11:51
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 15:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamil Aydın Erzurum'un sorunlarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei