"Kampüste Dijital Sanat" projesi üniversite öğrencileriyle buluşuyor - Son Dakika
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"Kampüste Dijital Sanat" projesi üniversite öğrencileriyle buluşuyor

04.04.2022 13:13
"Kampüste Dijital Sanat" projesi üniversite öğrencileriyle buluşuyor

"Kampüste Dijital Sanat", Boğaziçi, Özyeğin, Bilgi ve Bahçeşehir üniversitelerinin kampüslerinde öğrencilerle buluşacak.

"Kampüste Dijital Sanat", Boğaziçi, Özyeğin, Bilgi ve Bahçeşehir üniversitelerinin kampüslerinde öğrencilerle buluşacak.

Akbank Sanat ana sponsorluğunda ikincisi düzenlenen etkinlik, 4-30 Nisan'da, dijital sanat yapan sanatçıların çalışmalarını kampüse taşıyacak.

Sergide, Can Büyükberber, Cezar Mocan, ha: ar, Harshit Agrawal, Jeremie Bellot, Max Seeger, Oddviz, Osman Koç ve Quayola'nın eserleri görülebilecek. Ars Electronica Animasyon Festivali'nde çocuk ve genç animasyon yapımcılarının filmleri yer alacak.

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen "Dans Hep Var" performansları, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitesi kampüslerinde çağdaş dans ve sergiyi bir araya getirecek. Video performanslar Akbank Sanat YouTube Kanalı aracılığıyla yayınlanacak.

Etkinlik kapsamında, üniversitelerin yanı sıra 42 İstanbul'da da sergiler, paneller, atölye çalışmaları ve video gösterimleri gerçekleşecek.

Kampüste Dijital Sanat, 4-9 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall, 12-17 Nisan'da Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 19-24 Nisan'da Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Enerji Müzesi, 26-30 Nisan'da ise Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs'te düzenlenecek.

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Hakan Binbaşgil, Bahçeşehir, Nisan, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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