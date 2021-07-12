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Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan "15 Temmuz ve Türkiye'nin Geleceği" konferansı Açıklaması - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan "15 Temmuz ve Türkiye'nin Geleceği" konferansı Açıklaması

12.07.2021 18:45
Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türk milleti tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi, İstanbul'un fethinde olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da kahramanlığını bir defa daha gösterdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türk milleti tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi, İstanbul'un fethinde olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da kahramanlığını bir defa daha gösterdi. Böyle bir millete sahip olmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz." dedi.

Malkoç, Karadeniz Teknik Üniversitesince Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "15 Temmuz ve Türkiye'nin Geleceği" konulu konferansta, darbelerin milletin seçtiklerini indirmek üzere kurulu olduğunu, hak ve özgürlükleri kısıtlamayı amaçladığını söyledi.

Darbecilerin temel felsefesinin kendi ideolojisini halka dayatmak olduğunu ifade eden Malkoç, "Darbelerin hepsinin arkasında yabancı devletler ve istihbarat örgütleri vardır. Öncekileri okudum, duydum. Ama 28 Şubat'ı bizzat biliyorum, 15 Temmuz'u hep beraber gördük. Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki her darbeden ve teşebbüsünden sonra bu aziz, güzel millet önüne sandık geldiğinde gerekeni yapıyor." diye konuştu.

-"Haine bak ya silahı dayamış paşaya 'sana saygısızlığım oldu mu?' diyor"

Malkoç, 15 Temmuz'da halkın üzerine tanklarla yüründüğünü, uçaklarla bombalar atıldığını ve mermiler sıkıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"O gece genelkurmay başkanımız, kara kuvvetleri komutanımız, hava kuvvetleri komutanımız, jandarma genel komutanımız, deniz kuvvetleri komutanımız bir yolunu buldu kurtardı, bunlar rehin alındı. Bunları kim rehin aldı? Yanındaki korumalar, özel kalem müdürleri, Cumhurbaşkanı yanındaki başyaverler gibi. Genelkurmay başkanımız Hulusi Akar'a silahı dayamış özel kalem müdürü. Hulusi Akar paşa dirayetli paşadır ağzına geleni söylüyor. Çünkü özel kalem müdürü silahı dayamış ona diyor ki 'komutanım bu kadar süredir yanındayım sana bir saygısızlığım oldu mu?' Haine bak ya silahı dayamış paşaya 'sana saygısızlığım oldu mu?' diyor. Aman Allah'ım ya. TBMM'yi bombaladılar, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalktılar. Ankara'da en kritik yer olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladılar. Polis teşkilatımızın özel harekatını, emniyet müdürlüğünü bombaladılar."

Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğine işaret eden Malkoç, "1071'den beri biz bu toprakları vatan bildik. Öyle bedava değil, Avrupa Birliğinin himmetiyle burayı vatan edinmedik, Avrupa Birliğinin himmetiyle ayakta değiliz. veya NATO'nun desteğiyle burada bin yıldır ayakta değiliz. Kendi alın terimizle, şehitlerimizin kanıyla, kendi gücümüzle burada ayaktayız. İnşallah kıyamete kadar da ayakta kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Böyle bir millete sahip olmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz"

Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da cep telefonu ile televizyonlara katıldığı canlı yayınların önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ferasetiyle, dirayetiyle, basiretiyle olayları yöneterek Türk milletini çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için, istiklal ve istikballerine sahip çıkmak için, anayasaya, hukuka ve demokrasiye sahip çıkmak için bütün şehirlerde alanlara davet etti. Allah razı olsun ondan. Trabzon'u aradığımda ben dediler ki 'bütün şehir belediye ve meydana akıyor, 20 bin oldu, 30 bin oldu 50 bine gidiyor.' Türk milleti tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi, İstanbul'un fethinde olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da kahramanlığını bir defa daha gösterdi. Böyle bir millete sahip olmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz."

FETÖ'nün net şekilde bir ihanet şebekesi olduğunu vurgulayan Malkoç, bütün darbelerde olduğu gibi bunun da arkasında yabancı güçlerin bulunduğunun çok açık olduğuna dikkati çekti.

Darbe teşebbüsünün en büyük zararı İslam birliğine ve Müslümanlığa verdiğine işaret eden Malkoç, "Hiçbir insan siyasi görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun çocuğunu çok rahat dini bir şeye gönderemiyor acaba 'ne olur?' diye. Müslümanları getirip Papalığın emrine vermeye kalktı, Müslümanların itikadını bozmaya kalktı." diye konuştu.

Malkoç, konferansın ardından Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Konferansa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti Karadeniz Bölge İl Koordinatörü Haydar Revi, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, akademisyenler ve davetliler katıldı.

15 Temmuz, Türkiye, Türk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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