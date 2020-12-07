Kamu Bilişim Haftası başladı - Son Dakika

Kamu Bilişim Haftası başladı

07.12.2020 11:29
Kamu Bilişim Haftası başladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 16 Aralık'ta proje paydaşlarıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında geliştirilen bazı ürünlerin demosunun gösterileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 16 Aralık'ta proje paydaşlarıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında geliştirilen bazı ürünlerin demosunun gösterileceğini bildirdi.

Sayan, Kamu Bilişim Derneğince düzenlenen "Kamu Bilişim Haftası" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ekonomik ve sosyal hayatta bireyler, kurumlar ve devletler için yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmelerle gerek bireysel gerekse kurumsal olarak herkes için sosyal yaşam ve iş görme şekillerinin değiştiğini belirten Sayan, şöyle devam etti:

"Kişisel olarak sahip olduğumuz teknolojik imkanların, aldığımız hizmetlere de yansımasını bekliyor ve her alanda sayısal dönüşümü talep eder durumda oluyoruz. Pandemi sürecinde de fiziksel mesafeyi artırırken, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde sanal ortamda mesafeleri kapatıyor, sevdiklerimizle hasret gideriyor, eğitimlerimizi alıyor, toplantılarımızı yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı e-ticaret sitelerinden gideriyor, posta ve kargo sektöründe çalışanlar sayesinde alışverişimiz kapımıza geliyor, posta ve kargo çalışanları adeta elimiz ayağımız oluyor."

Sayan, bu süreçte devamlılığı sağlayanın, aslında bilgi ve iletişim altyapısı ile teknolojilerine bugüne kadar yapılan doğru ve güçlü yatırımlar olduğuna işaret etti.

"5G teknolojisi daha çok konuşulacak"

Gelecek 10 yılda daha çok 5G teknolojisinin konuşulacağına dikkati çeken Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlerle birlikte makineler ve nesneler 5G üzerinden iletişim kuracak. 16 Aralık'ta proje paydaşlarımızla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G projesi kapsamında geliştirilen bazı ürünlerin demosu gösterilecek. Demo kapsamında ülkemizdeki operatörlerin İstanbul laboratuvarlarında kurulu bulunan mevcut global tedarikçilerin 5G baz istasyonları ile Ankara'da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5G çekirdek şebekesi üzerinden ses iletişimi gerçekleştirilecek. Ayrıca, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında geliştirilen 5G baz istasyonları ile 5G çekirdek şebekesine bağlantı sağlanacak."

"Pek çok alanda değişim ve dönüşüm yaşanıyor"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bugün dijitalleşme olarak değerlendirilen ve hayatın bütün alanlarını etkileyen bir değişimin yaşandığını dile getirdi.

Karagözoğlu, dijitalleşme sürecinde bireylerin ve toplumların hayatında köklü değişimleri de beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Dijital araçların gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması ile toplum ve sosyal bakımdan iş, eğitim, sağlık, ulaşım ekonomi gibi pek çok alanda değişim ve dönüşüm yaşanıyor." dedi.

Dijital dönüşümün seçim ya da tercih değil, tamamen zorunluluk olduğunu belirten Karagözoğlu, "Çünkü bu değişimin dışında kalan ülkeler, gelişmişlik düzeyine erişemeyecek. Dönüşümle birlikte kamu ve özel sektörün tüm süreçlerini, iş yapış şekillerini tekrar gözden geçirmeleri ve hatta yeniden tanımlamaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karagözoğlu, 5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) çalışmaları hakkında da bilgi veren Karagözoğlu, "80 bine yakın zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenmesi sağlanmıştır. USOM tarafından 17 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması da sağlanmıştır." diye konuşu.

Bilişim, Milli, Kamu, 5G, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamu Bilişim Haftası başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında
Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı         
11:24
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu         
10:30
Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor         
10:18
Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz         
09:57
10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti         
09:39
Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi         
09:34
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:27
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 11:38:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamu Bilişim Haftası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei