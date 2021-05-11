"Kamu işçilerimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor" - Son Dakika

"Kamu işçilerimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor" açıklamalarında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor" açıklamalarında bulundu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre ilave tediyenin ilk taksiti 29 Ocak'ta ödenmişti. İkinci taksit ise bugün hesaplara yatırılacak. Kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını kaydeden Bakan Bilgin, "El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle emekçi kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Biz birlikte güçlüyüz" ifadesini kullandı. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek. (Mevlüt İşli/İHA)

Son Dakika

İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek

O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı

Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış

Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!

Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum

Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması