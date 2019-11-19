Son Dakika Haberleri: Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı - Son Dakika

Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı

6 saat önce

Bursa-Ankara karayolu Mezitler bölgesinde meydana gelen kazada kamyon ile traktör çarpıştı.

Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı, System.String[]

Bursa-Ankara karayolu Mezitler bölgesinde meydana gelen kazada kamyon ile traktör çarpıştı. İki kişi ölümden döndü


Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara Yolu Eskikaracakaya mevkiinde meydana geldi. 44 yaşındaki Özcan Mert yönetimindeki kamyon, önünde seyir halinde olan Cemil Sarıkoyun yönetimindeki traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorktaki yolculuk yapan 70 yaşındaki Necmi Demir aşağıya düştü. Yaralanan kamyon sürücü ile römorktaki yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı Ahmet Davutoğlu, parlamenter sistemi geri getirmek için çalışacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 15:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]