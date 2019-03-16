Son Dakika Haberleri: Kamyonet 50 Metrelik Uçurumdan Uçtu: 2 Yaralı

Kamyonet 50 Metrelik Uçurumdan Uçtu: 2 Yaralı

29 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet 50 Metrelik Uçurumdan Uçtu: 2 Yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu- Akçalı köy yolunun 3. Kilometresinde, Sungurlu'dan Akçalı Köyü istikametine giden M.N. (38) yönetimindeki 19 UB 428 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma uçtu. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi M.N. (36) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, 3. Sayfa
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