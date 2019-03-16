Kamyonet 50 Metrelik Uçurumdan Uçtu: 2 Yaralı
29 dakika önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu- Akçalı
köy yolunun 3. Kilometresinde, Sungurlu'dan Akçalı Köyü istikametine giden M.N. (38) yönetimindeki 19 UB 428 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma uçtu. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi M.N. (36) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:55 Kaynak: İHA
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