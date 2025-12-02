Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
02.12.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haber Videosu

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan, seyir halindeki bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

BİR ANDA YOLA FIRLADI

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılan Batuhan Şahanalan yolun karşısına koşmaya başladı. Bu sırada yolun karşısındaki kişinin uyarısına rağmen koşmaya devam eden çocuğa, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk ağır yaralandı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahanalan'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yüreğir, Güncel, Adana, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçil Erzan mahkemede “Annemi bir daha göremeyecek miyim“ diye sordu Seçil Erzan mahkemede "Annemi bir daha göremeyecek miyim?" diye sordu
Domenico Tedesco’yu kızdıran soru Domenico Tedesco'yu kızdıran soru
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi
Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti
İstiklal Caddesi boks ringine döndü İstiklal Caddesi boks ringine döndü
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti
Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı

20:39
“İmamoğlu duruşması TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi
"İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
20:35
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar ’eyvah’ dedi
Federasyon kararı açıkladı: Galatasaraylılar 'eyvah' dedi
19:48
Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu
Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu
19:19
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü
19:03
Fenerbahçeli efsane skora dayanamayıp maçı bitmeden terk etti Sonunda pişman oldu
Fenerbahçeli efsane skora dayanamayıp maçı bitmeden terk etti! Sonunda pişman oldu
18:46
Evren Turhan’dan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez
Evren Turhan'dan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı iddia: Rövanş maçına gelmez
18:20
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız
18:00
Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM’lere otomatik şok cihazı geliyor
Acil müdahalede yeni dönem: Havaalanları ve AVM'lere otomatik şok cihazı geliyor
17:09
Yılbaşında sil baştan değişiyor Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL’yi bulan var
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var
16:47
Bulgaristan alev alev On binlerce kişi sokaklara döküldü
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 21:16:40. #7.12#
SON DAKİKA: Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.