Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı - Son Dakika

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Saat 08.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde meydana gelen kazada İ.Ç.'nin kullandığı 06 DYF 05 plakalı kamyonet, Nihat Öz yönetimindeki 34 CCJ 502 plakalı, dorsesi olmayan tıra arkadan çarptı. Tırın üzerine çıkan kamyonet, daha sonra takla attı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAGAJDAN KIZIL GEYİK ÇIKTI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Bu sırada aracın bagajında, avlanması yasak olan kızıl geyik olduğunu gören jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

HEM ADLİ HEM İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla kaza yerine gelen görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye ve erkek kızıl geyiğe el koydu. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

Kaza anını anlatan sürücü Nihat Öz, kamyonetin yükselerek, kullandığı tırın üzerine kadar çıktığını belirtip, "Sağ şeritten normal bir şekilde geliyordum daha sonra bir gürültüyle savruldum ve sol aynamda kamyoneti gördüm. Sol taraftan vurup komple tırın üzerine çıktı. Allah cana vermesin" dedi.

İşte kaza yerinden görüntüler;