Kamyonete kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı
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Kamyonete kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralıMANİSA – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
Kamyonete kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı
MANİSA – Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Özen
idaresindeki 45 ZA 6885 plakalı kamyonete, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda kamyonet sürücüsü Ahmet Özen hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan Gökçe
Özen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis
ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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