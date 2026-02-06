Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye NATO'da Hayati Bir Ortak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye NATO'da Hayati Bir Ortak"

06.02.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye’yi NATO ittifakı içinde "hayati bir müttefik" olarak nitelendirerek, Ankara ile ilişkilerin "sadece ticaretle sınırlı kalmayıp savunma sanayi ve nükleer enerji alanlarına genişletilmesi gerektiği" mesajını verdi.

(ANKARA) - Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi NATO ittifakı içinde "hayati bir müttefik" olarak nitelendirerek, Ankara ile ilişkilerin "sadece ticaretle sınırlı kalmayıp savunma sanayi ve nükleer enerji alanlarına genişletilmesi gerektiği" mesajını verdi.

Kanada'nın Vaughan kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu. Carney, Türkiye'nin jeopolitik önemine ve üretim kapasitesine dikkati çekerek, "iki ülke arasındaki potansiyelin henüz tam olarak kullanılmadığını" aktardı.

Carney, "Şunun altını çizeyim, Türkiye NATO'da hayati bir ortak, dünyanın çok önemli ve zaman zaman zorlu bir bölgesinde hayati bir müttefik" ifadelerini kullandı.

İlişkilerin ticari boyutunu derinleştirmek için "muazzam fırsatlar bulunduğunu" belirten Kanada Başbakanı, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2025'in Eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında görüşmelere başladığını ve bu diyaloğu sürdürmeyi planladığını kaydetti.

"Türkiye küresel çapta üretimin liderlerinden biri"

Kanada Başbakanı Mark Carney, işbirliğinin kapsamına dair "İlişkilerimiz savunma işbirliği ve nükleer işbirliği boyutlarına kadar uzanabilir. Madem buradayız, şu tespiti de yapayım, Türkiye, ileri imalat da dahil olmak üzere küresel çapta üretimin liderlerinden biri. Kuşkusuz ortaklık yapabileceğimiz alanlar var" dedi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Mark Carney, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Ankara, Kanada, Enerji, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Carney: 'Türkiye NATO'da Hayati Bir Ortak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:07:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye NATO'da Hayati Bir Ortak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.