KANADA'DAN KARLIOVA'DAKİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE - Son Dakika
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KANADA'DAN KARLIOVA'DAKİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE

12.05.2022 11:46

KANADA'da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan iş insanı Fesih Zeki Mert, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köy okuluna kütüphane yaptırdı.

KANADA'da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan iş insanı Fesih Zeki Mert, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köy okuluna kütüphane yaptırdı.

Kanada'da faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanı Fesih Zeki Mert, Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyündeki Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı. Kütüphanenin açılışı için köye gelen Mert, böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim geleceğimiz olan çocuklara böyle bir proje kazandırmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah burada okuyan öğrenciler, gelecekte Türkiye'yi yönetecekler. Biz de bu çocukları geleceğimiz olarak göreceğiz" dedi. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdür Ali Yıldız, Şube müdürleri ile öğretmenler katıldı. Açılışın ardından kütüphane gezilerek, kitaplar incelendi. Daha sonra Fesih Zeki Mert'e, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel tarafından plaket verildi.

KANADA'DAN KARLIOVA'DAKİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE
KANADA'DAN KARLIOVA'DAKİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE
KANADA'DAN KARLIOVA'DAKİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE
KANADA'DAN KARLIOVA'DAKİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE

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Kaynak: DHA

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