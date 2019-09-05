Son Dakika Haberleri: Kanada'dan ilk galibiyet! Senegal'i 82-60 yendiler...
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Kanada'dan ilk galibiyet! Senegal'i 82-60 yendiler...

1 saat önce

Salon: DongguanHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Carlos Andres Peralta Ortega (Ekvador)Kanada: Birch 6, Ejim 11, Joseph 24, Pangos 13, Phill Scrubb 3, Brady Heslip 6, Owen Klassen 2, Conor Morgan 3, Andrew Nembhard 5, Thomas Scrubb 1, Kyle Wiltjer 5,...

Kanada'dan ilk galibiyet! Senegal'i 82-60 yendiler..., System.String[]

Salon: Dongguan


Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Carlos Andres Peralta Ortega (Ekvador)


Kanada: Birch 6, Ejim 11, Joseph 24, Pangos 13, Phill Scrubb 3, Brady Heslip 6, Owen Klassen 2, Conor Morgan 3, Andrew Nembhard 5, Thomas Scrubb 1, Kyle Wiltjer 5, Kajami- Keane 3


Senegal: Dalmeida 7, Sambe 10, Mouhammad Faye 14, Ndour 9, Youssoupha Ndoye 7, Diop, Ndiaye 3, Momar Ndoye 1, Toure 5, Thiam 4


1. Periyot: 11-22


Devre: 33-32


3. Periyot: 59-46


5 faulle çıkan: 39.23 Owen Klassen (Kanada)


Bu sonuçla ilk galibiyetine ulaşan Kanada ve grubu galibiyetsiz kapatan Senegal klasman maçları oynayacak.


H Grubu'nda mücadele eden diğer ekipler Litvanya ve Avustralya ilk iki maçını kazanarak ikinci tura çıkmayı garantilemişti.

Bulgaristan, Senegal, İtalya, Kanada, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:14 
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