Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'da Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmaya kısa bir süre kala TRT ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili video heyecanla maçı izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Kanal İstanbul'un bilimsel bir çalışma olduğunun savunulduğu grafiklerin paylaşıldığı videoda, "Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıysa servis edildiği aşikârdır" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyada gündem olan Kanal İstanbul reklamına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise tepki gösterdi. Twitter hesabından videoya ait kareleri paylaşan Ongun, "Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız TRT" notunu düştü.
Son Dakika › Güncel › Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti - Son Dakika