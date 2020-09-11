Kandemir: "Yalanı adeta elbise gibi giymiş bir muhalefet var" - Son Dakika

Kandemir: "Yalanı adeta elbise gibi giymiş bir muhalefet var"

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, karşılarında çok kolay yalan söyleyebilen, yalanı adeta elbise gibi giymiş bir muhalefetin olduğunu belirterek, "Bu muhalefet anlayışına karşı bizim alnımız ak, başımız dik çalışmalarımızı anlatmamız lazım" dedi.

Kandemir:

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, karşılarında çok kolay yalan söyleyebilen, yalanı adeta elbise gibi giymiş bir muhalefetin olduğunu belirterek, "Bu muhalefet anlayışına karşı bizim alnımız ak, başımız dik çalışmalarımızı anlatmamız lazım" dedi.

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen AK Parti Taşköprü İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Karadeniz'de gaz bulursunuz, sevinemezler. Çünkü bunlar ayaklarını bu topraklara koymuş isimler değiller. Oy verenler istisna tutuyoruz. Derdimizi iyi anlatmamız lazım. Hatırlayın birileri Suriye'de bir terör devleti kuracaktı, kuşatacak Türkiye'yi Ortadoğu'ya geçişini engelleyecekti. Burada bir takım büyük devletler işte bugün efelenenler, önemli daha görmediğimiz birileri bir hesap yapmışlar. Onların firmaları burada büyük büyük hendekler kazmış, yeraltında büyük büyük depolar yapmışlar. Akıllarınca bizi terbiye edecekler. Bugün kararlılıkla Suriye'ye giriyoruz denildiğinde, muhalefettekilerin söylediklerini unutmamamız lazım. Ne işimiz var bizim Suriye'de diyorlar. Fakat kahraman ordumuz o paçavra sürülerini adeta dağıttı ve geçti. Onların kurdukları o büyük planlar kendilerine göre yaptıkları tahkimatlar adeta dağıldı gitti. Kahraman Mehmetçiğimiz bugün aynı mücadeleyi yine veriyor. Belki birer ikişer geliyor şehit haberleri ama ezan susmasın diye bu ülkenin canı pahasına mücadele ediyor. Kahraman Mehmetçiğimiz dağlarda çarpışmaya devam ediyor. Öyle tehlike geçmiş falan değil. Biz, iddiamızı yüksekleri koydukça, kendi yolumuzu biz kendimiz keseriz, kimseye eyvallah etmeyiz dedikçe sağlar birleşecek, Türkiye'yi acaba kuşatabilir miyiz diye hesaplar artacak. Bunu görebiliyoruz" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı ile el ele verip gerçekleri anlatmak durumundayız"

2023 seçimlerinin kolay bir seçim olmayacağını söyleyen Kandemir, "Biz 2023'e giderken Cumhur İttifakı ile el ele verecek ve necip milletimize gerçekleri anlatacak, anlatmak durumundayız. Bizim başka kimsemiz yok. Teşkilatınızın var. Biliyoruz ki AK Parti teşkilatları, haktan yana taraf alanların hakkın temsilcilerinin mücadele ettiği teşkilatlardır. Bizim arkadaşlarımız önde kim var, arkada kim var diye bakmadan isminin önündeki sıfata katılmadan mücadele edenlerin olduğu bir ailedir" şeklinde konuştu.

"Yalanı adeta elbise gibi giymiş bir muhalefet var"

Teşkilatlara da uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan Kandemir, şunları söyledi: "Aramıza nifak düşmeden, aramıza kötülükleri sokmadan el ele, gönül gönüle Türkiye için gayret bekliyoruz. Şimdi buraya gelirken şöyle çalışmalara baktım. Evliyalar diyarı, şehitlerin diyarı Kastamonu, AK Parti siyaseti hareketinin yüreğinden geçen bir heyecanının tam da hissedildiği bir şehirdir. Bizi en iyi anlayan hemşehrilerimizin, bizin dünyamızı paylaşan hemşehrilerimizin olduğu yerdir Kastamonu. Onun için burada sadece Kastamonu'da yaşayanlara değil, büyükşehirlerde yaşayan hemşerilerimize de derdimizi, heyecanımızı anlatmamız lazım. Karşımızda çok kolay yalan söyleyebilen, yalanı adeta elbise gibi giymiş bir muhalefet var. Bu muhalefet anlayışına karşı bizim şöyle alnımız ak, başımız dik çalışmalarımı anlatmamız lazım"

"2023 yılında Cumhur İttifakı ile el ele vereceğiz ve kazanacağız"

2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine değinen Kandemir, şöyle devam etti: "İsmini hatırlamadığımız, bilmediğimiz komutanları ve askerleri fetihle karanlık bir çağ kapattılar ve yeni bir çağın kapısını araladılar. Çünkü biz, 100 sene sonra tarihi yazanlar bir çağ kapandı, bir çağ açıldı, İstanbul'un fethiyle dedik. Bugün ismini bilmediğimiz o askerler gibi, o komutanlar gibi işte tam böyle bir mücadelenin içerisindeyiz. Belki ismimiz hatırlanmayacak, belki de bilinmeyecek ama eminim Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutmuş kardeşlerimiz olarak Allah onlardan razı olsun denilerek ardımızdan Fatihalar okunacak. Kaderimizi yaşıyoruz, kaderimizi yaşayacağız. Biz AK Parti ailesi olmaya geliyoruz. 2023 yılında Cumhur İttifakı ile el ele vereceğiz, gönül günüle vereceğiz. İnşallah Türkiye'yi çok daha güzel yarınlara taşıyacağız. Ben, bu salonda bu heyecanı gördüğümüz ifade etmek istiyorum. Yeni başkanıma ve ekibine şimdiden başarılar diliyorum"

"Taşköprü'ye doğalgazın gelmesini sağladık"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, "Taşköprü ilçemize AK Parti olarak büyük hizmetlerin gelmesi için çalıştık, Kastamonu'da ve bölgemizde bir ilk olan Atık Su Arıtma Tesisini hayata geçirdik, Taşköprü Cumhuriyet meydanı projesi Belediye ve KUZKA aracılığı ile yaptık, Taşköprü OSB için mücadeleler verdik ve bürokratik engelleri bir bir aştık. Geçtiğimiz ay ise ilk tesisin temel atma törenini hep birlikte yaptık, ilçeye doğalgaz getirdik" dedi.

"Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız"

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de, Taşköprü'de geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. En kısa sürede zararlarını gidermek içinde çalışıyoruz. Allah böyle afetleri bir daha bizlere yaşatmasın" dedi.

Teşkilatlara uyarılarda da bulunan Ünlü, "Kongreler her zaman oluyor. Bundan önceki başkanlarımıza ve yönetimlerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonra görev alacak yeni başkan ve yönetimlerine de başarılar diliyoruz. Biz, hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Başkan olalım ya da olmayalım, yönetimde olalım ya da olmayalım her zaman davamız için, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız, destekçisi olacağız. Bu yüzden Allah birlik ve beraberliğimiz her zaman daim etsin, bozmasın" diye konuştu.

Üyelik çalışmalarına da değinen Başkan Ünlü, "Kastamonu'da üyelik çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için üyelik çalışmalarını önemsiyoruz. Bu hedefte ilerliyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda üyelik çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah daha da iyi duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.

"2023 yılı içinde görev aldığımızın bilincindeyiz"

Kongrede konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ise, "Bugün yaptığımız kongrede görev alacak yönetim kurulumuzun, 2023 yılı içinde görev alacağının bilinci içerisindeyiz. Milletimize hizmetkar olma bilinci içerisinde bu dönemde şahsın ve yönetim kurulum olarak bu kutlu görevde gece gündüz demeden birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımızı belirtmek isterim. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çizdiği hedef doğrultusunda gücümüze güç, nefesimize nefes katarak bu yolda ilerleyeceğimize emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kongrenin ardından tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Hüseyin Erol, güven tazeleyerek tekrar başkanlığı seçildi. - KASTAMONU

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kandemir: 'Yalanı adeta elbise gibi giymiş bir muhalefet var' - Son Dakika


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