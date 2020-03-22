Kandıra defnesi 52 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
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Kandıra defnesi 52 ülkeye ihraç ediliyor

6 saat önce

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında yer alan ilçesi Kandıra'da doğal olarak yetişen ve kalitesiyle ilgi gören defne bitkisi, işlendikten sonra 52 ülkeye ihraç ediliyor.

Kandıra defnesi 52 ülkeye ihraç ediliyor, System.String[]

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında yer alan ilçesi Kandıra'da doğal olarak yetişen ve kalitesiyle ilgi gören defne bitkisi, işlendikten sonra 52 ülkeye ihraç ediliyor.

Kandıra'da geniş bir sahada doğal olarak yetişen defne bitkisi, nüfusun büyük bölümünün tarımla uğraşarak geçimini sağladığı ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Tonu 600 ila 700 lira arasında alıcı bulan ve 2019-2020 hasat sezonunda üretimi 4 bin tonu geçen Kandıra defnesi, ilçede kırsalda yaşayan 300 ailenin en önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

İlçede yaşayan orman köylüleri, eylül ayında başlayan ve 8 ay boyunca devam eden sezon boyunca 4 bin tonun üzerinde kuru defne yaprağı topladı.

Doğal yetişme alanlarından kesilen yaş yapraklı defne sürgünü, Kefken'de yer alan tesislerde kurutuluyor. Daha sonra dalından ayrıştırılan defne yaprakları işlenmek üzere İzmir'e gönderiliyor.

İzmir'deki tesislerde işlenerek ham madde haline getirilen defne yaprakları ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 52 ülkeye ihraç ediliyor.

"Bir hane günde 1-1,5 ton defne sürgünü kesiyor"

İlçedeki defne kurutma tesisinin sahibi ve Kandıra Belediyesi Meclis Üyesi Fahri Buruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandıra'da yetişen defne bitkisinin kalitesiyle Türkiye'de oldukça popüler olduğunu söyledi.

Kalite bakımından Antalya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirten Buruş, ilçede çok geniş bir alanda yılda 4-5 bin ton defne elde edildiği bilgisini verdi.

Buruş, hasat sezonunun 1 Eylül'de başlayıp 1 Nisan'da sona erdiğini anlatarak, "Köylüler, işlerinden kalan zamanlarda defne yaprağı kesiyor. Bir hane günde 1-1,5 ton defne sürgünü kesiyor. Köylü için çok iyi bir gelir kaynağı." diye konuştu.

"Defne üretimini 10 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz"

Kandıra'nın defne üretimini yıllık 10 bin ton seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Buruş, şöyle devam etti:

"Kandıra defnesi hem ilaç ve kozmetik sanayisinde hem de baharat olarak değerlendirilebiliyor. Biz şimdi bunu İzmir'e gönderiyoruz. İzmir'deki tesislerde işlendikten sonra 52 ülkeye ihraç ediliyor. Büyük kısmı Çin'e gidiyor. Avrupa ülkeleri daha çok sofralık baharat olarak kullanıyor. ABD'ye ilaç sanayisi için gönderiliyor."

Çalköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçilerden Haydar Zorlu da defnenin kırsalda yaşayanlar için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu sezonun çok bereketli geçtiğini belirten Zorlu, "Normalde 2 ay kesim yapıyorduk, bu sene 5 ayı buldu. Bu sezon 65 ton defne sürgünü kestik. Kardeşim ve eşimle birlikte çalışıyoruz. Fiyatlardan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kandıra, Kocaeli, İzmir, Defne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:04 Kaynak: AA

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