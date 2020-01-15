Kangal köpeklerine 7 milyon liralık tesis - Son Dakika

Sivas Valiliği, 7 milyon 51 bin lira bütçeli Sivas Kangal köpeği Üretim, Tüketim ve Satış Merkezi projesini hayata geçirmeyi planlıyor.



Sivas Valiliği tarafından ünü ülke sınırlarını aşan Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla Sivas Kangal köpeği Üretim, Tüketim ve Satış Merkezi projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni uluslararası standartlara getirilmesi projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Sivas Valiliği toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kangal Kaymakamı Erinç Demir, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Alim ve proje ortakları katıldı. Sivas İl Özel İdaresine ait olan Sivas Merkez Çelebiler köyü, Meraküm bölgesinde bulunan yaklaşık 43 dönüm üzerine kurulu Kangal köpeği üretim ve satış merkezinin daha modern bir üretim, eğitim ve satış merkezi haline dönüştürülmesi amaçlanıyor. Yapılacak olan tesis içerisinde köpek satış alanı, köpek sergi alanı, köpek yürüyüş alanı, köpek kulübeleri, yem depoları, doğumhane, yavrulama padoğu, idari bina, oturma bankları, kamelyalar, kafeterya, mutfak ve çeşitli gezinti alanları yer alacak. Tesiste Kangal koyununun tanıtımında yapılması planlanıyor. Kangal köpeği için ayrılan 7 milyon 51 bin TL bütçeli ile ırkın safkanlılığının korunması ve daha iyi tanıtılması amaçlanıyor.



İmza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bizim bir markamız kangal köpeği bunun nitelikli bir şekilde üretimin yapılması, eğitimin verilmesi ve satışının da düzgün ellerde yapılmasını özellikle arzu ediyoruz dolasıyla bu projenin içinde üniversitemizin yer alması bu projeyi çok manalı kıldı çok anlamlı kıldı bu işin bilimsel yapılmasını çok önemsiyoruz. Birçok ilde de bir çiftlik halinde yapılmaktadır ama bizim Anadolu da bir söz vardır 'taş yerinde ağırdır' buranın markasını burada üretmemiz burada değerlendirmemiz gerekir" dedi.



Vali Ayhan'ın açıklamalarının ardından imza töreni gerçekleştirildi. - SİVAS