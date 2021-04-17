'Kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz' - Son Dakika

'Kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz'

17.04.2021 12:44
'Kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz', System.String[]

KAYSERİ'de, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, kanser hastalarına ramazanla ilgili uyarılarda bulunarak, "Tedavisi aktif olarak devam eden kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz.

KAYSERİ'de, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, kanser hastalarına ramazanla ilgili uyarılarda bulunarak, "Tedavisi aktif olarak devam eden kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz. Zira tedavi sırasında hastaların bağışıklık dengesi bozulabilir, dengeli beslenme ve yeterli su alımı olmazsa bağışıklık sistemleri olumsuz etkilenebilir" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Necla Demir, ramazan ayına yönelik kanser hastalarına uyarılarda bulundu. Ramazanda oruç tutmanın kanser hastalarını olumsuz etkileyeceğini belirten Demir, "Tedavisi aktif olarak devam eden kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz. Zira tedavi sırasında hastaların bağışıklık dengesi bozulabilir, dengeli beslenme ve yeterli su alımı olmazsa bağışıklık sistemleri olumsuz etkilenebilir. Tedavisini tamamlayan ve kontrolleri devam eden hastalar ise oruç tutabilirler. Ancak bu kişilerin kanser dışında diyabet, hipertansiyon ya da kalp hastalıkları gibi farklı hastalıkları varsa oruç kararı vermeden önce doktorlarına danışarak bilgi almalılar" diye konuştu.

'YETERLİ SIVI ALINMAZSA DURUMLARI AĞIRLAŞABİLİR'Kanser hastalarında sıvı dengesinin önemli olduğunu kaydeden Dr. Demir, "Kanser tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik ilaçlarla uygulanıyor. Uygulanan kanser tedavileri bulantı, kusma, ishal, kabızlık, ağız içerisinde ya da yemek borusunda yaralara ve vücutta enfeksiyon gelişmesine neden olabilir. Ayrıca bu tedavilerin hem yan etkilere bağlı hem de ilaçların doğrudan etkileri nedeniyle meydana gelen iştahsızlık ve yiyeceklere olan isteksizlik sonucunda vücuda gerekli gıda ve sıvı alımında bozulmalar yaşanabilir. Bununla birlikte ilaçlar vücuttan ancak karaciğer ve böbrek yoluyla atılıyor. Tedavilere bağlı geçici organ bozuklukları, yeterli gıda ve sıvı alınmaması durumunda daha da ağırlaşabilir ve ilaçların vücuttan uzaklaştırılamamasına bağlı yan etkilerin ağır seyretmesi ile sonuçlanabilir" dedi. 'GENEL DURUMU KÖTÜ OLAN KİŞİLERİN ORUÇ TUTMASI SAKINCALI'Aktif kanser tedavisi gören kişilerin sıvı ve gıda alımının dengeli sağlanmasının, tedavinin devamı, yan etkilerin azaltılması ve organ fonksiyonlarının korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Demir, şöyle konuştu:  "Hastalığın ileri evresinde olan, sadece destek bakım ile takip edilen, genel durumu kötü olan kişilerin de oruç tutması sakıncalıdır. Kanser tedavilerini tamamlamış, kontrol ve takipleri devam eden kişiler istekleri doğrultusunda oruç tutabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kişilerin kanser dışındaki yandaş hastalıklarının bulunup bulunmadığıdır. Kanserin çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıktığını düşünecek olursak hastalarımızda diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıklar da eşlik edebiliyor. Bu nedenle kanser tedavilerini tamamlamış kişilerin de oruç tutmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gereklidir." 'KALABALIK İFTARLARDAN UZAK DURULMALI'Pandemide kalabalık sofralardan uzak durulması gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Demir, "Covid-19 pandemisi nedeniyle virüs bulaşma riskini azaltacak tedbirlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kanser tedavisi sırasında bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalık etkenlerine daha açık hale gelirler. Bu durumda enfeksiyonlarla savaşma gücü düşer. O nedenle kanser hastalarının virüs bulaşma riskini düşünerek kalabalık iftar sofralarından uzak durması çok önemli" dedi.

'Kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz'

Necla Demir, Ramazan, Kayseri, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Acılı evlattan yürek burkan sözler: Bırakın hastaneye gideceğim, belki yolda kurtarmışlardır Acılı evlattan yürek burkan sözler: Bırakın hastaneye gideceğim, belki yolda kurtarmışlardır Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Anayasa Mahkemesi'nden mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üç parti hakkında suç duyurusu Anayasa Mahkemesi'nden mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üç parti hakkında suç duyurusu Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı         
13:31
14 yaşındaki genç kız, 11'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi 14 yaşındaki genç kız, 11'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi         
12:58
Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti         
12:00
Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi         
11:45
Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin         
11:25
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti         
10:34
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı         
10:27
KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu         
09:59
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 13:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kanser hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei