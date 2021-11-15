Kanser hastası Berire, öğretmen ve arkadaşları ile görüntülü konuşarak hasret gideriyor - Son Dakika

ANKARA'da bir tür 'sinir sistemi kanseri' olarak adlandırılan yüksek riskli nöroblastom hastalığıyla mücadele eden ve tedavisini sürdürmek için İzmir'e yerleşen Berire Güşta Özcan (11), yaklaşık 1,5 yıldır uzak kaldığı okuluna görüntülü bağlanıp öğretmen ve arkadaşları ile görüşüyor.

Ankara'da yaşayan uluslararası ilişkiler uzmanı Nesibe Emine Özcan (38) ve makine mühendisi Rıza Özcan (42) çiftinin ilk kızı Berire Güşta Özcan, anne karnında bir tür 'sinir sistemi kanseri' olarak adlandırılan yüksek riskli nöroblastom hastalığı teşhisi kondu. 2016 yılından itibaren 2 yıl ağır bir tedavi gören Berire'nin 2020'de hastalığı yeniden nüksetti. Özcan ailesi, Berire'nin tedavisi için İzmir'e taşındı. Berire, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi ve immünoterapi ağırlıklı bir tedaviye başladı. 1,5 yıldır okulundan uzak kalan ve uzaktan eğitimine devam eden Berire, öğretmen ve arkadaşları ile görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Sağlığına kavuşarak bir an önce okuluna dönmek istediğini söyleyen Berire Güşta Özcan, "Arkadaşlarımla bahçeye çıkıp oynamak istiyorum. 1,5 yıldır görmedim. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla telefonda görüntülü konuşuyoruz ama hiçbiri yüz yüze görüşmek gibi olmuyor. Hepsini çok özledim" dedi.

'OKULA GİDİNCE ARKADAŞLARIMLA YAŞADIKLARIMI PAYLAŞACAĞIM'Geçen yıl 24 Kasım'da öğretmenlerinin yazdığı mektubu büyük bir mutlulukla hala okuduğunu belirten Özcan, "Okula gidince arkadaşlarımla başıma gelenleri paylaşmak istiyorum. Sınıfa yeni gelen arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Hepsini merak ediyorum. En sevdiğim ders İngilizce. Genelde İngilizce bir şeyler izliyorum. Doktorlarım izin verirse 24 ve 25 Kasım'da öğretmenlerimin yanında olabilirmişim. Gitmeyi çok istiyorum izin verirlerse o kadar mutlu olurum ki anlatamam. Öğretmenlerimle zoom üzerinden görüşüyorum, arkadaşlarımla telefonda görüntülü konuşuyoruz. Fakat hiçbiri yüz yüze görüşmek gibi olmuyor. Hiçbiri bahçede birlikte oturmanın yerini tutmuyor. Hepsini çok özledim" diye konuştu.'AŞI TEDAVİSİ İÇİN 285 BİN DOLAR MALİYET ÇIKARDILAR'Kızı Berire'yi İzmir'de nöroblastom konusunda oldukça tecrübeli doktorlara emanet ettiklerini anlatan anne Nesibe Emine Özcan, tedavinin oldukça iyi seyrettiğini ancak hastalığın tekrarlamasından korktuklarını belirterek riske girmemek için farklı tedaviler araştırdıklarını söyledi. Yurt dışında yaklaşık 15 yıldır uygulanan bir aşı tedavisi olduğunu söyleyen Özcan, "Hastalığın her tekrarında yaşam şansı yüzde 5'in altına kadar iniyor. Tedavilerin kısa ve uzun vadede ciddi yan etkileri olabiliyor. ABD'deki aşı tedavisi için 285 bin dolar maliyet çıkardılar. Tetkikleri de eklediğimizde bu rakam 897 bin dolara kadar yükseliyor. Bu miktarı temin edebilmek için sesimizi duyurmak istiyoruz. Zaman aleyhimize işliyor. Çünkü tedavi sürecinde de nüksler olabiliyor. Buradaki tedavi bittikten sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Berire çok yoruldu. Okuluna gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.'RÜYAMDA OKULUMU, ARKADAŞLARIMI GÖRÜYORUM'

Öğretmenlerinin kitap göndererek çevrim içi destek olduğunu vurgulayan Özcan, şunları anlattı: "Okula gidemediği için çok üzülmeye başladı. Yaşı da büyüdüğü için bunu sorun haline getiriyor. Her gün, 'rüyamda okulumu arkadaşlarımı görüyorum, ne zaman okula gideceğim?' diye soruyor. Tedavisi tamamen bitip nöroblastomdan tamamen kurtulduğu zaman bu istekleri gerçekleşecek. Bu hastalıktan kurtulmayı umuyoruz. Aşı tedavisi 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Belirli aralıklarla uygulanan bu aşı sayesinde bağışıklık sisteminin nöroblastom hücrelerini görmesi sağlanıyor. Ülkemizde çok bilinmemekle birlikte yurt dışından giden çok aile var. Berire kardeşi ve diğer yaşıtları ile birlikte normal bir yaşam sürebilecek, okula gidebilecek. Bizim de en büyük isteğimiz bu. Evimize Ankara'ya dönüp işimize, günlük hayatımıza geri dönebilmek istiyoruz. Bu 24 Kasım'da öğretmenlerini ziyarete gidebilirse, gidecek. Daha sonraki günlerini belki onlardan uzakta geçirecek. Fakat bir sonraki yıl onlarla bir arada olabilir."

- İzmir