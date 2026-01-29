Kanser Hastası Eşini Vuran Adamın Duruşması - Son Dakika
Kanser Hastası Eşini Vuran Adamın Duruşması

29.01.2026 10:19
İzmir'de, omurilik kanseri olan eşini vurarak öldüren Rüstem Teker'e ağırlaştırılmış müebbet ceza istemi.

İZMİR'de omurilik kanseri olan eşi İzadiye Teker'e (69) 2 el ateş edip, can çekiştiğini gördükten sonra da 1 el daha ateş ederek öldüren Rüstem Teker (71), hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 15 Ekim 2025'te saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta meydana geldi. Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşini silahla vurduğunu söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rüstem Teker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İzadiye Teker ise Bornova Taşköprü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğancay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede; İzadiye Teker'in 7 yıldır omurilik kanseri tedavisi gördüğü ve olay günü kızıyla birlikte tedavisi için İzmir Şehir Hastanesi'ne gittikleri belirtildi. Öğle saatlerinde Teker'in eve geldiği ve Rüstem Teker ile aralarında 'kapının iç kısmına ayakkabılarıyla basma' nedeniyle tartışma çıktığı ifade edildi. Rüstem Teker'in saat 16.30 sıralarında alkol almaya başladığı, saat 18.00 sıralarında İzadiye Teker'i yatak odasında yatarken gördükten sonra elbise dolabının içerisinde mermi takılı vaziyette olan ruhsatsız tabancayı aldığı iddianamede yer aldı. Sanığın, yatan ancak uyanık olan İzadiye Teker'in başına nişan alıp 2 el ateş ettiği, olayın devamında İzadiye Teker'i can çekişir vaziyette gördükten sonra başına 1 kez daha ateş ettiği iddianameye girdi. Rüstem Teker'in daha sonra 112'yi arayarak kendisini ihbar ettiği belirtildi.

TABANCAYI KENDİ BAŞINA DA DAYAMIŞ

İddianamede; sanığın ifadelerine de yer verildi. Sanığın olay günü evi temizlediğini, İzadiye Teker'in eve geldikten sonra ayakkabılarını merdivende çıkarmamasından dolayı tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın ardından sanığın yaşananlardan dolayı moralinin bozulduğunu ve alkol aldığı, devamında yatak odasına gidip, tabancayla eşine ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı. Sanığın ifadesinde; tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çektiği ancak silahın patlamadığını, can çekişen eşine bir el daha ateş ettiğini söylediği aktarıldı.

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMIŞ

Sanığın cinayeti, eşinin kendisinin yaptığı işlere saygı duymaması nedeniyle işlediğini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, çiftin çocukları olan A.T.'nin ifadeleri de yer buldu. A.T., babasının yıllardır annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söylediği, 6 yıl önce de başka bir kadından babalarının bir çocuğu olduğunu öğrendikleri iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Teker hakkında 'Eşi kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Kaynak: DHA

