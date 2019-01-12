Son Dakika Haberleri: Kanser Hastası Olan Caner'in Son Dileği Sahnede Türkü Söylemek

Kanser Hastası Olan Caner'in Son Dileği Sahnede Türkü Söylemek

2 saat önce

Kanser hastası olan Caner'in son dileği sahnede türkü söylemek Hatay'da yaşayan kanser hastası Caner, Acun Ilıcalı'ya seslendiHATAY - Kanser hastalığına yakalanan Hataylı Caner Güdük'ün tek hayali ölmeden önce O Ses Türkiye sahnesinde türkülerini seslendirmek.

Kanser hastası olan Caner'in son dileği sahnede türkü söylemek
Hatay'da yaşayan kanser hastası Caner, Acun Ilıcalı'ya seslendi

HATAY - Kanser hastalığına yakalanan Hataylı Caner Güdük'ün tek hayali ölmeden önce O Ses Türkiye sahnesinde türkülerini seslendirmek.
2018 Nisan ayında karın şişliği şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen 18 yaşındaki Caner Güdük, ölmeden önce tek hayalinin O Ses Türkiye sahnesine çıkmak olduğunu belirtti.
Nisan ayında karnında şişkinlik olması sebebiyle önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Fakültesi'ne gittiklerinde karın boşluğun kötü huylu bir tümör olduğunu öğrendiğini belirten Güdük, "Hastanede hemen ameliyat olmam gerektiği söylediler. Biz de ailemle Adana'da başka bir Hastaneye gittik. Vücudumdaki tümörün yayılmış olduğunu öğrendik. Ankara'ya giderek orada kemoterapi aldım. Daha sonra 8 saat süren bir ameliyat geçirdim ve yayılar tümörler çıkartıldı "dedi.
Ameliyat sonrası vücudundaki tümörlerin tekrar oluşması ihtimali yüksek olduğunu ifade eden Güdük, son bir yılda herkesin kaldıramayacağı olaylar yaşadığını, önce hastalığın öğrendiğini daha sonra ameliyat olmadan bir hafta önce babasını kaybettiğini anlattı. Artık hayattaki tek hayalinin O Ses Türkiye'ye çıkmak olduğunu belirten Güdük, "Çocukluğumdan bu yana programı izliyorum çıkmayı çok istedim. Daha önce yarışmaya başvurdum ancak aramadılar daha sonra aradılar ama ameliyata göreceğimden dolayı elemelere gidemedim. Acun Ilıcalı beni görürse ve yarışmaya çağırırsa benim için bu süreçte büyük moral olacak. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum ve o sahnede Türkü söylemek istiyorum "dedi.
Anne Güdük de, "Bir anne olarak çocuğumun hayallerini gerçekleştirmesi beni ve oğlumu mutlu edecektir. Acun beyden ricamız oğlumun o sahnede türkü söyleme hayalini gerçekleştirmesidir" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Hatay, Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye, Genel
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