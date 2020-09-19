Kanseri önleyici süper meyve aronianın hasadı başladı - Son Dakika

Kanseri önleyici süper meyve aronianın hasadı başladı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde birçok hastalığa faydası bulunan ve kanseri önleyici süper meyve olarak bilinen aronianın hasadı başladı.

Kanseri önleyici süper meyve aronianın hasadı başladı, System.String[]

Kırklareli'nin Vize ilçesinde birçok hastalığa faydası bulunan ve kanseri önleyici süper meyve olarak bilinen aronianın hasadı başladı.

Birçok hastalığa şifa olan aronia Kuzey Amerika, Rusya ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de geniş alanlarda ekilip, hasadı yapılmaya başlandı. Süper meyve olarak da bilinen aronianın faydaları da saymakla bitmiyor. Kansere karşı önleyici etkisi olan aronianın, kilo kontrolü sağlama, yaşlanmayı geciktirme gibi özellikleri olduğu biliniyor.

Vize İlçesinde alternatif ürün olacağı öngörülen aronia meyvesinin hasadı başladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile İlçe Müdürlüğü teknik personelleri hasadı yapılan aronia bahçelerini ziyaret etti. Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak alternatif ürünlerin bulunması ve yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

2017'den beri geniş alanlara yayılıyor

Kırklareli'nin Vize ilçesi merkez ve köylerinde büyük oranda ekimi gerçekleşen buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceğini düşünülen aronia bitkisi ile ilgili olarak ilk dikim ilçeye bağlı Sergen köyünde 2017 yılında 55 dekar alanda gerçekleştirildi. Daha sonra ilçenin Soğucak köyünde 30 dekar alana, 2019 yılında ise Akıncılar köyünde 76 dekar alana dikim yapıldı. Her geçen yıl ekim alanı artan aronia, ilçenin ürün deseninde yaklaşık 200 dekar alanla yerini aldı. İlk yıldan itibaren Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından kontrol ve denetimlerde söz konusu aronia fidanlarının gelişimleri, iklime verdikleri tepkiler, hastalık ve zararlıları ile ilgili tespit edilen hususlar sonucunda değerlendirmeler yapıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Avrupa, Tarım, Vize, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kanseri önleyici süper meyve aronianın hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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