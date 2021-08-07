Kanun sanatçısı Gültekin Aydoğdu son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Ankara'da, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 85 yaşında yaşamını yitiren kanun sanatçısı Gültekin Aydoğdu'nun cenazesi toprağa verildi.

TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi ve kanun sanatçısı olarak görev yapan Aydoğdu'nun cenazesi, hastane morgundan alınarak Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydoğdu'nun naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aydoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TRT çalışanları ve sevenleri katıldı.

Gültekin Aydoğdu

Antalya'da 19 Ocak 1936'da doğan Aydoğdu, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda ilk müzik çalışmalarına başladı. Üsküdar ve Kadıköy'de çeşitli musiki cemiyetlerinin çalışmalarına katılan Aydoğdu, İleri Türk Musiki Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarında okudu.

Hacettepe Tıp Fakültesi Türk Müziği Korosunun ilk yöneticisi olan Aydoğdu 1969 yılına kadar koroyu çalıştırdı.

Aydoğdu daha sonra 1 Kasım 1974'te Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi ve Müzik, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan üniversite korosunu, ek yönetim görevlisi olarak 1981 yılı güz dönemine kadar çalıştırmaya devam etti.

TRT Ankara Radyosu'na 1966 yılında kanun sanatçısı olarak giren Gültekin Aydoğdu, Vecihe Daryal, Ruşer Ferit Kam, İsmail Baha Sürelsan, Ferit Sıdal ve Muammer Sun'un da aralarında bulunduğu değerli hocalardan yararlandı.

Ankara Radyosu'nda kanun sanatçısı olarak devam eden görevinin yanı sıra çeşitli denetleme kurulları ve repertuvar kurulu üyeliklerinde bulunan Aydoğdu, ODTÜ, Ziraat Bankası, MKE, SSK kurumlarının koro kuruluşlarında ve çalışmalarında yönetici olarak görev yaptı.

Ankara Radyosunda 1981'de gerçekleştirilen sınavla koro şefi olan Aydoğdu, 2001'deki emekliliğine kadar Ankara Radyosu ve Televizyonunda fasıl, koro ve solo programlarını yönetti.

Radyoda genç sanatçıların yetişmesinde öncülük eden Aydoğdu, musiki alanında dersler verdi.

Kendisi ile aynı mesleği seçen oğlu, usta kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu ve iki kızı olan Gültekin Aydoğdu'nun sanat yaşamı "Korolara Adanan Bir Ömür: Yıldızların Sazı Gültekin Aydoğdu" isimli kitapta kaleme alındı.