Kapadokya'da turizmciler, bayram tatilini mutlu geçirdi - Son Dakika
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Kapadokya'da turizmciler, bayram tatilini mutlu geçirdi

19.07.2022 10:59

Kurban Bayramı tatili, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı tatili, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma manastırları, yer altı yerleşim yerleri, balon turları ve çeşitli tur aktiviteleriyle Kapadokya, 9 günlük bayram tatilinde yerli turistlerin ilgisini çekti.

Haftalar öncesinden bölgedeki konaklama tesisleri ve acentelere rezervasyon talebinde bulunan yerli konuklar, tatil süresince Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Uçhisar, Ortahisar, Göreme beldeleri ve Çavuşin köyü başta olmak üzere bölge genelinde yoğunluk oluşturdu.

Sıcak hava balonu, at ve ATV motorlarla düzenlenen turlara ilgi gösteren tatilciler, Derinkuyu, Kaymaklı, Mazı, Tatlarin yeraltı şehirlerini gezdi, müze ve ören yerlerinde peribacaları arasında doğanın sunduğu manzaranın keyfini çıkardı.

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bayram tatilini kapsayan 9-17 Temmuz'da Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 182 bin 608 kişi gezdi.

Bölgede en çok ziyaretçi alan Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni 46 bin 500 kişi gezerken, Zelve Ören Yeri'ni 38 bin 718, Göreme Açık Hava Müzesi'ni de 36 bin 204 konuk ziyaret etti.

Bayram tatilinde ATV turu yoğun talep aldı

Kapadokya Sportif Faaliyetler Derneği Başkanı Adem Demirci, AA muhabirine, bayram tatilinin bölge esnafını memnun ettiğini belirterek, ATV motorlarla düzenlenen turlara gösterilen yoğun ilgiden dolayı tatil boyunca taleplere cevap vermekte zorlandıklarını anlattı.

Bölgede yüzlerce ATV motor ve arazi aracıyla yerli konukların yanı sıra yabancı turistlere tur hizmeti sunduklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Pandemiden sonra Kapadokya'ya aşırı yerli turist akını var. Bayramda bu durum ikiye katlandı. ATV turlarını yetiştiremez olduk. Bölgede yabancı turist vardı. Bayram tatili dolayısıyla yerli turist akını da oldu. ATV motorlarla en çok günbatımı turuna ilgi gösterildi. Ancak gün içine de turu yaymak zorundaydık çünkü taleplere karşılık veremedik. Yurt dışından gelen gurbetçi misafirlerimiz de alışveriş yaparak turizmcileri mutlu ediyor. ATV turuna katılanlar çeşitli vadilerin içinden geçen güzergahta doğal ve tarihi güzellikleri gezdi. Bazı mola noktalarında durarak fotoğraf çektiler."

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da "Kalabalık bayramın ikinci gününden itibaren başlayarak gün gün arttı. Esnafımız, otellerimiz ve aktivite yapan firmalarımız bundan yararlandı. Bölgemizin önde gelen aktivitesi balon turu bayramın ilk iki gününde hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. Yığılmaya neden oldu ama daha sonraki günler bu durum telafi edildi. ATV, at turu ve vadi yürüyüşleri devam etti." dedi.

Yaz mevsiminde insanların genellikle deniz turizmini tercih ettiğine değinen Durmaz, eylül ayından itibaren bölgedeki yoğunluğun kat kat artacağına inandığını dile getirdi.

Bölge esnafından Çağrı Körükcü de bayram tatilinde yerli turistler ve gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğunu, kendileri gibi diğer iş yerlerinin de bu durumdan memnun kaldıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da turizmciler, bayram tatilini mutlu geçirdi - Son Dakika

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