Kapadokya'da vadide yürürken düşen turist yaralandı - Son Dakika

Kapadokya'da vadide yürürken düşerek yaralanan yabancı turist, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Kızılçukur Vadisi girişinde yürüyüşe başlayan Güney Koreli turist, Çavuşin köyü yakınlarına kadar peribacaları arasında gezinti yaptı.

Turist, vadi yamacında yürüdüğü sırada engebeli arazide dengesini kaybederek düştü.

Ayağı burkulan turistin telefonla yardım istemesinin ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.