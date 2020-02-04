Kapaklı Belediye Başkanı Çetin: "Kapaklı büyüyor, sorunları çözmek için çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapaklı Belediye Başkanı Çetin: 'Kapaklı büyüyor, sorunları çözmek için çalışıyoruz' - Son Dakika

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin: "Kapaklı büyüyor, sorunları çözmek için çalışıyoruz"

6 saat önce

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçenin büyüyüp geliştiğini, sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin:

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçenin büyüyüp geliştiğini, sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Kapaklı'da nüfusun 1 yılda 3 bin 607 artarak 120 bin 489'a yükseldiğini anımsattı.

İlçede 81 ilden vatandaşların yaşadığını belirten Çetin, "Her geçen gün nüfusumuz artıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte ihtiyaçlar da çoğalıyor. Kapaklı'nın hızlı nüfus artışıyla beraber altyapısı, yolları, yeşil alanları, sosyal donatıları yeterli değil. Birçok sorunuyla beraber Tekirdağ'ın en problemli ilçesi durumundayız. Devlet yatırımlarını Kapaklı'ya kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tekrar bir Ankara ziyareti yaparak bazı temaslarımız olacak." dedi.

Çetin, Valilik kanalıyla bazı projeleri Kapaklı'ya getirmeye çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık binamızın ihalesi yapıldı. En kısa zamanda orayı da tamamlayıp, inşallah hayata geçireceğiz. Hastaneyle ilgili sonuç, eli kulağında. Yakında yazılar gelecek. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılacak hastanenin yakın zamanda temeli atılacak. İnşallah onu da kazandıracağız. Kapaklı büyüyor, gelişiyor. Sorunlarını da çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Planlı programlı çalışmalarla 2020 yılında farkımız hissedilmeye başlanacak. Yollarımızı yapacağız. Millet Bahçesi ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Onu da hayata geçireceğiz."

Mustafa Çetin, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu
65 yaş üstü vatandaşlara yoğun mesai saatlerinde yolculuk ücretli oluyor TÜİK verilerine göre 2019 yılında nüfusu en az olan 3 ilimiz; Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu Arda Turan'ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olan vatandaşlar hasar gören evlerde yaşıyor

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:08:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapaklı Belediye Başkanı Çetin: "Kapaklı büyüyor, sorunları çözmek için çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]