Kapaklı Belediye Başkanı Çetin:

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçenin büyüyüp geliştiğini, sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Kapaklı'da nüfusun 1 yılda 3 bin 607 artarak 120 bin 489'a yükseldiğini anımsattı.

İlçede 81 ilden vatandaşların yaşadığını belirten Çetin, "Her geçen gün nüfusumuz artıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte ihtiyaçlar da çoğalıyor. Kapaklı'nın hızlı nüfus artışıyla beraber altyapısı, yolları, yeşil alanları, sosyal donatıları yeterli değil. Birçok sorunuyla beraber Tekirdağ'ın en problemli ilçesi durumundayız. Devlet yatırımlarını Kapaklı'ya kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tekrar bir Ankara ziyareti yaparak bazı temaslarımız olacak." dedi.

Çetin, Valilik kanalıyla bazı projeleri Kapaklı'ya getirmeye çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık binamızın ihalesi yapıldı. En kısa zamanda orayı da tamamlayıp, inşallah hayata geçireceğiz. Hastaneyle ilgili sonuç, eli kulağında. Yakında yazılar gelecek. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılacak hastanenin yakın zamanda temeli atılacak. İnşallah onu da kazandıracağız. Kapaklı büyüyor, gelişiyor. Sorunlarını da çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Planlı programlı çalışmalarla 2020 yılında farkımız hissedilmeye başlanacak. Yollarımızı yapacağız. Millet Bahçesi ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Onu da hayata geçireceğiz."