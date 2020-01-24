Kapaklı Belediyesi personeline, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğinde "sıfır atık" eğitimi verildi.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Kapaklı bırakılması hedefi doğrultusunda, Kapaklı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitime, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Güven, Temizlik İşleri Müdür Vekili Hüseyin Özel ve belediye personeli katıldı.

Eğitimde ÇEVKO Eğitim Şefi Murat Anaç tarafından çevre kirliliği ve boyutları, geri dönüşüm yöntemleri, geri dönüşüm kullanım alanları, Türkiye'deki atık kaynaklı sorunlar, geri kazanımın yerküre için önemi, Türkiye'de geri dönüşüm sistemleri ve geri dönüşümün faydalarıyla ilgili bilgiler verildi.

Belediye Başkanı Çetin, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak çevreye çok önem verdiklerini söyledi.

Bu konuda projeler üretmek ve hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak için yaptığımız kaynağında ayrıştırma çalışmaları ile ambalajların, camların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, atık pillerin, elektronik atıkların ve tekstil atıklarının evsel atıklardan ayrıştırılması gerçekleştirilmekte ve böylece çevre kirliliğinin önüne geçerek, ülke ekonomimize katkı sağlamaktayız. Bu amaçla, Kapaklı ilçemizde eğitim alan her kademedeki öğrencilerimize ve eğiticilerimize periyodik olarak eğitimler vermeye devam ediyoruz."