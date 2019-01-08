Son Dakika Haberleri: Kapalıçarşı'da Altın

Kapalıçarşı'da Altın

1 saat önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,26 artışla 225,80 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,26 artışla 225,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 368,00 lira, Cumhuriyet altını 1.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,26 yükselişle 225,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 222,80 223,00 225,60 225,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.468,00 1.489,00 1.487,00 1.508,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 203,00 207,00 206,00 210,00
Lira(Tam) Ziynet 1.435,00 1.455,00 1.453,00 1.473,00
Yarım Ziynet 717,00 727,00 726,00 736,00
Çeyrek Ziynet 359,00 364,00 363,00 368,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: AA

İstanbul, Kapalıçarşı, Ekonomi
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