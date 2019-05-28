Son Dakika Haberleri: KAPEM'de 42.dönem kurs kayıtları başladı
Son Dakika Güncel Haber

KAPEM'de 42.dönem kurs kayıtları başladı

1 saat önce

Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM), yaz dönemi kurs kayıtları başladı.

KAPEM'de 42.dönem kurs kayıtları başladı, System.String[]
Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM), yaz dönemi kurs kayıtları başladı. Merkezdeki yeni eğitim döneminde yabancı dil ve bilgisayar kurslarının yanını sıra ilk kez Türk İşaret Dili ile Halkla İlişkiler ve Organizasyon kursları açılacak.

Nevşehir'de örgün ve mesleki anlamdaki eğitimin en önemli kurumlarından biri haline gelen KAPEM'de 42. dönem kursları Haziran ayında başlayacak. KAPEM'İN Kapalı Pazaryeri içerisinde yer alan merkezinde gerçekleştirilecek ve 3 ay sürecek olan kurslara 18 yaş ve üzerindeki herkes herhangi bir ücret ödemeden katılabilecek. 3 ay sürecek kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarı gösterenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Yeni dönemde merkezde açılacak olan kurslar arasında; Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, A1-A2 seviye İngilizce, Osmanlıca, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk ve Okul Öncesi Çocuk Gelişi Eğitimi ile bu dönem ilk kez açılacak olan Türk İşaret Dili ve Halkla İlişkiler ve Organizasyon kursları yer alıyor.

Kurslara başvuru yapmak isteyenler KAPEM'İN Kapalı Pazaryeri içerisinde yer alan merkezine başvuru yapabilecekleri gibi, 0384 2138693 nolu telefondan da detaylı bilgi alabilecek. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:19 Kaynak: İHA
Bilgisayar, Nevşehir, Kapadokya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz Nazım Sangare: Şenol Güneş'i anlıyorum, Türk tipim yok Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ilk görüntüleri yayınlandı İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAPEM'de 42.dönem kurs kayıtları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]