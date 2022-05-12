KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI

12.05.2022 16:17

BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, üniversite öğrencileri ve özel gereksinimli bireyler tarafından temizlendi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, üniversite öğrencileri ve özel gereksinimli bireyler tarafından temizlendi.

Bandırma Kent Konseyi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Koordinatörlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, TEMA Vakfı ile özel rehabilitasyon merkezleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kapıdağ Yarımadası'nda ortak çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. 100 üniversite öğrencisi, 50 özel gereksinimli bireyin yanı sıra akademisyenler ile öğretmenler de etkinlikte yer aldı. Kapıdağ'daki Kirazlı Manastırında başlayan etkinlik Şelale Gölgesi ve Ballıpınar Mahallesi sahilinin temizlenmesiyle son buldu.

Etkinliğin koordinatörlüğünü yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Aybeniz Akdeniz Ar, salgının etkisini kaybetmesinin ardından sosyal sorumluluk projelerine hız

verdiklerini söyledi. Ar, 'Üniversitemizde bu yılın başlarında rektör hocamızın da 'gönüllülük

yılı? ilan etmesiyle sosyal sorumluluk çalışmalarına start verildi. Pandemi öncesinde de başlayan etkinliklerimiz vardı. Pandemi sonrası da biz artık sosyal sorumluluk ve gönüllük çalışmalarına start verdik. Ocak ayından itibaren öğrencilerimizle birlikte sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Gönüllü birçok hocamızla birlikte MYO'lar bazında etkinlikleri yapıyoruz. Bugün de Kirazlı Manastırı'ndan Ballıpınar'a uzanan yaklaşık 4 önemli mevkide, görsel güzellikleri olan aynı zamanda turistik çekicilikleri de mevcut olan bu güzel yerlerde temizlik çalışması başlattık? dedi.

Psikolojik Danışman Berfe Baymak da sosyal sorumluluk projeleriyle engelliler konusunda toplumun bilinç düzeyinin yükseldiğine işaret etti. Baymak, 'Engelli bireylerin bu tarz sosyal sorumluluk projelerine katılması, sosyalleşmelerine ve hayata katılmalarına, aynı zamanda toplum bilincinin yükselmesine de katkı sağlayacaktır' diye konuştu. Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ise 'Bugün Bandırma'mızın, Erdek'imizin oksijen deposu Kapıdağ'dayız. Amacımız; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, özel bireylerimizle üniversite öğrencilerimizi bir araya getirerek bu özel öğrencilerimizin sosyal sorumluluk ve gönüllülük kapsamında bir şeyler yapması ve yaptığı bu faaliyetlerle ortaya bir ürün çıkararak üniversite öğrencileriyle kaynaşması' ifadelerini kullandı.

KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI
KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI
KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI
KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI

YORUMLAR
500
Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi Özel çocukların el emeği ürünleri Özel Eller Sanat Şenliği'nde sergilendi Özel çocuklar 'Engelliler Haftası'nda ektiklerini biçerek parti verdi Özel çocuklar 'Engelliler Haftası'nda ektiklerini biçerek parti verdi

Engelliler Haftası, Üniversite, Erdek, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI - Son Dakika


Son Dakika
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenini öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:56:11. #1.11#
SON DAKİKA: KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement