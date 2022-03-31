Kapıköy Sınır Kapısı'ndan martta 48 bin İranlı turist Van'a geldi - Son Dakika

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, mart ayında Kapıköy Sınır Kapısı'ndan gelen 48 bin İranlı turisti ağırladı.

Ülkelerindeki Nevruz Bayramı tatilini Van'da değerlendirmek isteyen İranlılar, Saray ilçesindeki sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Bir ay boyunca kentteki otelleri dolduran turistler, gündüzleri kentin turistik yerlerini gezip alışveriş yaptı, akşamları da eğlence mekanlarında zaman geçirdi.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente gelen İranlı turistler, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)" kapsamında yaptıkları alışverişle ekonomiyi canlandırdı.

Mart ayının başından bu yana sınır kapısından giriş yapan 48 bin İranlı, tatil döneminin bitmesiyle ülkelerine dönmeye başladı.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, kentin turizm anlamında son zamanlardaki en hareketli dönemini yaşadığını söyledi.

İranlıları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Kentimizi bu dönemde ayakta tutan turizmdir. Son bir aydır ciddi bir turizm hareketliliği yaşıyoruz. Gelen turistler otelleri doldurdu. Otellerde hiç boş yer kalmadı. İyi bir alışveriş yaptılar. Ekonomik durgunluk yaşayan esnafımızın yüzü güldü. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Çok memnun bir şekilde ülkemizden ayrıldılar. Sadece Kapıköy Sınır Kapısı'ndan gelenleri hesaplıyoruz ama Esendere ve diğer sınır kapıları üzerinden de çok sayıda turist kentimizi ziyaret etti. Turizm yoğunluğu sadece kentimize değil ülkemize yansıdı."