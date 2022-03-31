Kapıköy Sınır Kapısı'ndan martta 48 bin İranlı turist Van'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan martta 48 bin İranlı turist Van'a geldi

31.03.2022 12:14
Kapıköy Sınır Kapısı'ndan martta 48 bin İranlı turist Van'a geldi

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, mart ayında Kapıköy Sınır Kapısı'ndan gelen 48 bin İranlı turisti ağırladı.

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, mart ayında Kapıköy Sınır Kapısı'ndan gelen 48 bin İranlı turisti ağırladı.

Ülkelerindeki Nevruz Bayramı tatilini Van'da değerlendirmek isteyen İranlılar, Saray ilçesindeki sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Bir ay boyunca kentteki otelleri dolduran turistler, gündüzleri kentin turistik yerlerini gezip alışveriş yaptı, akşamları da eğlence mekanlarında zaman geçirdi.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente gelen İranlı turistler, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)" kapsamında yaptıkları alışverişle ekonomiyi canlandırdı.

Mart ayının başından bu yana sınır kapısından giriş yapan 48 bin İranlı, tatil döneminin bitmesiyle ülkelerine dönmeye başladı.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, kentin turizm anlamında son zamanlardaki en hareketli dönemini yaşadığını söyledi.

İranlıları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Kentimizi bu dönemde ayakta tutan turizmdir. Son bir aydır ciddi bir turizm hareketliliği yaşıyoruz. Gelen turistler otelleri doldurdu. Otellerde hiç boş yer kalmadı. İyi bir alışveriş yaptılar. Ekonomik durgunluk yaşayan esnafımızın yüzü güldü. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Çok memnun bir şekilde ülkemizden ayrıldılar. Sadece Kapıköy Sınır Kapısı'ndan gelenleri hesaplıyoruz ama Esendere ve diğer sınır kapıları üzerinden de çok sayıda turist kentimizi ziyaret etti. Turizm yoğunluğu sadece kentimize değil ülkemize yansıdı."

YORUMLAR
500
Van Büyükşehir Belediyesi çevre farkındalığı için ışıkları kapattı Van Büyükşehir Belediyesi çevre farkındalığı için ışıkları kapattı

Kapıköy, turist, Mart, Van, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Turizm Kapıköy Sınır Kapısı'ndan martta 48 bin İranlı turist Van'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:02 SES Parti kuruluş dilekçesini verdi! Logosundaki güvercin görseli tartışma yarattı
11:52 ROKETSAN 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi!
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:22:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kapıköy Sınır Kapısı'ndan martta 48 bin İranlı turist Van'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement